Detenida la madre de un niño de 4 años tras encontrar su cadáver en una playa de Almería

La Guardia Civil ha detenido este miércoles a la madre de un niño de cuatro años y a otro hombre tras el hallazgo del cuerpo sin vida del pequeño en una playa de Garrucha (Almería), cerca de las 23:30 horas. El menor había sido dado por desaparecido poco antes y su muerte se investiga como violenta.

El cadáver ha sido localizado en una zona próxima al límite entre Garrucha y Mojácar, frente a una gasolinera. La desaparición del niño ha activado un amplio operativo en el que han participado Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil, que finalmente ha encontrado al menor ya sin vida.

Ambos detenidos están siendo investigados por su posible implicación en el crimen. Según han confirmado fuentes de la investigación, el varón arrestado no es el padre del menor, aunque su relación exacta con la madre aún no se ha determinado. Por el momento, el caso permanece bajo secreto de sumario.

La madre, que llevaba más de un año empadronada en Garrucha, ha residido últimamente en otro municipio costero del Levante almeriense. Las autoridades han confirmado que se trata de una muerte violenta, aunque la autopsia deberá determinar con exactitud las causas del fallecimiento.