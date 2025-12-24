Las curiosidades del discurso del Rey: de pie, en el Salón de Columnas y rodeado de símbolos navideños

El Rey Felipe VI ha dado su tradicional discurso de Navidad la noche de este miércoles 24 de diciembre. El Rey ha mandado su habitual mensaje de Nochebuena destinado a todos los españoles desde el Salón de Columnas del Palacio Real, como ya hizo en 2024, y lo ha hecho en pie, al contrario que otros años y rodeado de motivos navideños.

En un discurso que ha durado 10 minutos y 29 segundos, Felipe VI se ha dirigido a los españoles desde una sala repleta de historia, con referentes de diferentes acontecimientos históricos. Sin ir muy lejos, la Sala de Columnas del Palacio Real fue testigo de la firma del Acta de Adhesión de España a las Comunidades Europeas, lo que hoy conocemos como Unión Europea, el 12 de junio de 1985, cumpliéndose precisamente 40 años este 2025.

El Rey, con un traje azul y una camisa blanca, ha aparecido arropado por las banderas de España y de la Unión Europea, y por diferentes símbolos navideños. Un belén del siglo XVIII, realizado en madera tallada y policromada, con la escena del nacimiento del Niño Jesús, con la Virgen María y San José, acompañaba al Rey Felipe en su discurso además de un también habitual árbol de Navidad. Esta obra pertenece a la colección de Patrimonio Nacional del Monasterio de las Descalzas Reales de Madrid.

Junto a Felipe VI también aparecen los elementos que habitualmente se pueden encontrar en el Salón de Columnas del Palacio Real. Un tapiz con escenas de Los Hechos de los Apóstoles, de Jan Rae y Jacob Geubels II, realizado en el siglo XVII, un busto de Julia Domna, esposa del emperador romano Septimio Severo, o un conjunto escultórico que representa a Carlos V y el Furor, del siglo XIX, son algunos de los elementos que han acompañado a Felipe VI representando la historia de España.

La retransmisión del discurso del Rey también ha estado marcada por representaciones de España y su historia. Al inicio, mientras sonaba el Himno Nacional, han aparecido imágenes nocturnas del Palacio Real de Madrid, desde la fachada exterior, en la Plaza de Oriente, pasando por la escalera de Embajadores hasta el Salón de Columnas. Al terminar el mensaje navideño de Felipe VI, y mientras volvía a sonar el Himno Nacional se han mostrado imágenes del 2025 de la Familia Real, con Sus Majestades los Reyes y sus Altezas Reales, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía, en lugares como Guadalupe (Cáceres), Móstoles (Madrid), Brañosera (Palencia), Tudela (Navarra) y Valdesoto (Asturias).