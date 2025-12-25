El PSOE, cercado por la corrupción, dice estar «comprometido con la máxima ejemplaridad» que pide el Rey

El PSOE asegura estar «comprometido» en «garantizar la máxima ejemplaridad en la acción», tras el llamamiento del Rey Felipe VI en su Mensaje de Navidad. El monarca evitó hacer alusión concreta a los casos de corrupción que cercan a Pedro Sánchez en su entorno personal y político, aunque sí aludió a la necesaria «ejemplaridad» de los dirigentes.

En plenos escándalos de corrupción -desde el caso Begoña Gómez al del hermanísimo, o las tramas de amaño de contratos públicos a cambio de mordidas lideradas por Santos Cerdán y Leire Díez-, Felipe VI destacó que «en este mundo convulso, donde el multilateralismo y el orden mundial están en crisis, las sociedades democráticas atraviesan, atravesamos, una inquietante crisis de confianza».

El Rey, ante esa desconfianza de los ciudadanos, reclamó varias urgencias, como una «especial ejemplaridad en el desempeño del conjunto de los poderes públicos».

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona -en un vídeo grabado para valorar el discurso del Jefe del Estado-ha asegurado que su partido comparte la «llamada a la corresponsabilidad de administraciones públicas y partidos políticos» realizada por Felipe VI y expresó el compromiso por «trabajar para garantizar la máxima ejemplaridad en la acción».

No obstante, Narbona ha querido quitar peso a la responsabilidad del Ejecutivo asegurando que «en un país tan descentralizado como el nuestro, ninguno de estos desafíos puede abordarse con éxito si no existe una implicación real, una implicación activa y coherente de todas las administraciones, de todos los niveles de la administración pública y de todos los partidos que gobiernan esas administraciones». El PSOE, ha añadido, «comparte y acepta esa llamada a la corresponsabilidad».

La dirigente socialista ha aludido a «un mundo convulso en el que toca vivir con un orden global en quiebra, con una grave crisis del multilateralismo» y que hace «que el Rey Felipe VI emplace a todos los ciudadanos y, muy en particular a los partidos políticos, a combatir por defender la integridad de las instituciones democráticas como algo necesario para preservar el bien común».

«Estamos comprometidos, sabemos muy bien que tenemos que trabajar para garantizar la máxima ejemplaridad en la acción», ha añadido la presidenta de los socialistas.

En un escenario de máxima confrontación del Gobierno hacia la oposición, Narbona ha destacado que el Rey se haya «centrado en los riesgos que amenazan a la convivencia democrática y en la necesidad de hacer frente a ellos desde el diálogo, desde el respeto y desde la defensa del marco constitucional y de los valores del proyecto europeo».

«La Constitución de 1978 y nuestra pertenencia a la Unión Europea son factores que han propiciado en las últimas décadas en España la consolidación de nuestros derechos y libertades, el pluralismo político, el reconocimiento de nuestra diversidad, la apertura de España al exterior y, por supuesto, la prosperidad económica y social», ha incidido Narbona.

«El Rey recuerda que para superar esa página oscura de la historia fue determinante la voluntad compartida por fuerzas políticas muy diferentes que decidieron trabajar para avanzar», ha valorado.