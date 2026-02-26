Esperanza Aguirre denuncia que la desclasificación del 23-F es una “cortina de humo” de Sánchez

La ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha asegurado que la desclasificación de los documentos del 23-F impulsada por el Gobierno es una «cortina de humo» de Pedro Sánchez para tapar sus escándalos.

Así lo dijo la también ex ministra de Educación y Cultura durante un coloquio celebrado el pasado lunes en el club siglo XXI donde también participó el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano. Allí, Aguirre no dudó en criticar duramente a Sánchez por entretenerse en «preocuparse del pasado» mientras da la espalda a lo que de verdad importa a los españoles: «el presente y el futuro».

La ex presidenta regional fue especialmente contundente al describir la naturaleza del actual Gobierno de coalición. Aguirre lo definió sin ambages como un ejecutivo «trufado de comunistas y filoterroristas» al que, aseguró, hay que plantarle cara dando «la batalla cultural». Una batalla que, subrayó, se libra desde el PP de Madrid.

La intervención de Aguirre también tuvo espacio para el reconocimiento y la gratitud. La ex presidenta madrileña aprovechó el coloquio para reivindicar con fuerza el papel que jugó el Rey Juan Carlos I durante el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. «Quiero aprovechar esta ocasión para agradecerle su actuación en aquel momento», señaló Aguirre, quien defendió que el monarca fue «fundamental» tanto para alcanzar la democracia como para preservarla frente a quienes querían acabar con ella.

La ex dirigente madrileña reivindicó, frente a aquellos que intentan «ningunearle», la labor «fundamental» de Juan Carlos I en aquel momento para asegurar «la libertad y la democracia».

Desclasificación sobre el 23-F

Este lunes el Consejo de Ministros aprobó la desclasificación de la documentación relativa al intento de golpe de Estado que tuvo lugar el 23 de febrero de 1981. Esta iniciativa dio lugar a que todos los informes clasificados fueran publicados este mismo miércoles.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, explicÓ que se trata de «153 unidades documentales» que durante décadas han permanecido clasificadas como secretas y que a partir de ahora podrán «ser consultadas por historiadores, por investigadores y por la propia ciudadanía a través de los canales oficiales».