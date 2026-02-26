Audiencias de ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’ de ayer, miércoles 25 de febrero

Noche muy competida la del miércoles 25 de febrero en la que a los programas habituales como El Hormiguero, La Revuelta y First Dates, se ha unido el fútbol, que suele hacer mucho daño a las principales cadenas cuando se trata de un encuentro que disputan equipos como el Real Madrid o F.C. Barcelona. Esta vez ha sido el equipo blanco el que ha robado buena parte de la audiencia a Pablo Motos y David Broncano. Además, ya sin el fútbol, Top Chef y El Capitán en Japón se han jugado el liderato del prime time.

El encuentro de Champions League ha pegado un gran mordisco con un 10.6 % de cuota y 1.337.000 espectadores de media durante las dos horas de emisión en los dos canales de Movistar Plus por los que se emitió. Por delante del deporte se coloca El Hormiguero (12.7 % y 1.628.000), que lidera con un dato muy bajo para lo que es habitual, notando especialmente la influencia del fútbol.

Tras Pablo Motos y del Real Madrid se encuentra La Revuelta, que también sufre con una importante pérdide de más de un punto de cuota al quedarse por debajo del 10 % con un 9.9 % y 1.260.000 espectadores de media. Por detrás, en cuarta posición de la franja del access prime time, se coloca First Dates (8.5 % y 1.096.000), que es el programa que mejor aguanta la influencia del fútbol y pierde nueve décimas.

En la batalla de las segundas cadenas, Iker Jiménez y su Horizonte también notan el fútbol (6.7 % y 847.000), pero vuelven a vencer sin problemas a El Intermedio (6.1% y 789.000).

Joaquín Sánchez y Belén Esteban luchan por liderar el ‘prime time’

En otra época podría sonar a broma, pero en 2026 los líderes de la noche son el ex futbolista del Real Betis y la ex colaboradora de Sálvame, que ahora es concursante del talent culinario de La 1. El capitán en Japón vuelve a llevarse el premio con un 10.7 % de cuota y 727.000 espectadores de media, por delante de Top Chef, que se debe conformar con un 10.2 % y 565.000 espectadores y demuestra que no termina de enganchar.

La apuesta de Telecinco por las series en prime time sigue sin carburar, aunque hay que saber mantener la calma, puesto que a Antena 3 le costó años encontrar su fórmula con las series turcas. El capítulo de esta semana de Pura sangre logra un 8.3 % y 622.000 espectadores de media, subiendo respecto a la semana pasada.

La lucha por la cuarta posición se juega entre Cuatro y laSexta. La cadena de Atresmedia logra llevarse el duelo con la película El Pacto (5.6% y 377.000), mientras que la segunda de Mediaset sigue sufriendo con el mal momento de Los Gipsy Kings (5.1 % y 366.000).

Tarde de buenos datos para La 1 y Telecinco

Las tardes de Telecinco sigue en su particular recuperación gracias a los buenos datos de sus tres programas, especialmente el de Juanra Bonet, que vuelve a superar el 9 % de cuota y recupera los mejores datos en mucho tiempo de la cadena de Fuencarral en ese horario, aunque sigue muy lejos de poder luchar contra Pasapalabra.

‘El tiempo justo’: 9.1 % y 690.000

‘El diario de Jorge’: 10.5 % y 789.000

‘¡Allá tú!’: 9.2 % y 906.000

Por su parte, la serie Valle Salvaje, de la que te contamos todos los detalles cada día en Happy FM, logra su mejor dato del año con un 13.1 % y 915.000 espectadores de media gracias a la muerte de uno de sus personajes.