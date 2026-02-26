«Soy un verdadero adicto, tuve veranos increíbles de fiestas y cocaína»

Lamar Odom, ex jugador de la NBA que llegó a jugar en el Baskonia, ha hablado como nunca antes de su conocida adicción a las drogas. El que fuera también alero de los Lakers de Kobe Bryant y Pau Gasol se ha sincerado en una charla con Tracy McGrady y Vince Carter en el podcast llamado The Cousins, confirmando que consumía drogas, específicamente cocaína, sobre todo durante los veranos.

Cabe recordar que Lamar Odom casi muere años atrás y entró en coma por una sobredosis de cocaína y estimulantes en un burdel. El propio ex deportista se define como «un adicto» y detalla muchos de esos episodios relacionados con las fiestas y el consumo de cocaína. «Tuve unos veranos increíbles de cocaína. Tenía el control, pero cuando tienes la mente de un borracho, piensas en cómo engañar al sistema. Y eso fue lo que hice, fiestas de cocaína», comenta.

«En 2015 me encantaban las drogas, en serio. Estás hablando con un verdadero adicto. Consumía cocaína, no tenía obligaciones», añade Lamar Odom, dos veces campeón de la NBA. Eso sí, asegura que «no consumía drogas mientras jugaba, pero en los veranos, sí. Sería una locura si consumiera cocaína y jugara al mismo tiempo». Esa vida fuera de las canchas hizo que Lamar Odom no terminara de ser la estrella que parecía, y él tiene claro el motivo.

Lamar Odom y sus confesiones

«Seamos sinceros, grababa un reality show (con su exesposa Khloe Kardashian) durante la temporada. Eso significa que estaba jugando, gané el premio al Jugador del Año y seguía grabando un reality. Así que sé que tenía la motivación y la personalidad necesarias», dice Lamar Odom, que cree que tenía potencial «por puro talento» para entrar en el Salón de la Fama del baloncesto: «Pero en general, mi grandeza y mi legado… sí, los perjudiqué con el abuso de drogas. Al 100%».

El ex jugador de la NBA y del Baskonia cuenta también cómo empezó su adicción a las drogas: «La marihuana. Mucha gente no hereda la adicción genéticamente. Mi padre era heroinómano. La marihuana no te coloca, como si dijeras: ‘Déjame probar cocaína’. Empecé a fumar a los 14 ó 15 años. También es un trauma. Mi madre murió cuando yo tenía 12 años… Vas a explotar después de perder a tu madre, mi madre era mi mejor amiga… Recuerdo que a los 10 años le dije a mi madre que iba a la NBA y le compré una casa enorme, y a los 12 ya no estaba», desvela.

Lamar Odom, que ahora tiene 46 años, acaba de salir del iRely Recovery de Los Ángeles tras completas un programa de rehabilitación de 30 días. El ex jugador ingresó en el programa tras ser arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol, una de sus muchos líos extradeportivos que han salido a la luz en los medios de comunicación.