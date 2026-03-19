La plantilla de BBVA Technology, formada por unas 3.800 personas repartidas entre Madrid, Barcelona y Bilbao, ha convocado una huelga este jueves 19 y el viernes 20 de marzo para reclamar mejoras salariales. La convocatoria, impulsada por Comisiones Obreras (CCOO) como único sindicato que tiene representación en la empresa, coincide con la Junta General de Accionistas del grupo BBVA.

En concreto, esta sería la primera huelga de la historia en la filial tecnológica del banco. Entre las peticiones de los sindicatos destacan subidas salariales vinculadas al IPC para evitar pérdida de poder adquisitivo, la aplicación efectiva del incremento del 10% pactado para 2025-2027, la no absorción de trienios, para garantizar el reconocimiento de la antigüedad y un sistema estable que evite futuras pérdidas salariales.

«Pese a los históricos beneficios de BBVA, la política salarial del grupo provoca una pérdida continua de poder adquisitivo para la plantilla, de un 23,5% desde el año 2020», explican desde CCOO.

Salarios congelados en BBVA

Así, desde la organización sindical denuncian que, a pesar de los beneficios históricos obtenidos por el Grupo BBVA, las subidas salariales están muy por debajo del incremento del coste de la vida y sólo afectan a una pequeña parte de las personas trabajadoras. «Incluso con beneficios récord, las subidas salariales sólo se dan por meritocracia y, sin embargo, se quedan muy por debajo del IPC, afectando únicamente al 10% de la plantilla. Hay personas que llevan años con el salario congelado mientras el IPC ha subido un 23,5% en los últimos 6 años», señalan.

CCOO advierte, además, que la situación se ha agravado en 2026. «La empresa ha congelado el sueldo al 90% de la plantilla, demostrando que la supuesta meritocracia en la que dice basar las mejoras salariales acaba castigando a trabajadores y trabajadoras a quienes se les han exigido los mismos sacrificios, flexibilidad y esfuerzo».

El sindicato subraya que esta política salarial se produce en un contexto en el que el Grupo BBVA cerró el 2025 con 10.511 millones de beneficios, encadenando varios ejercicios consecutivos de resultados récord. «El mensaje ha sido claro: cuando se trata de asumir riesgos y cargas de trabajo se mira a las personas trabajadoras, pero cuando se trata de reconocer este esfuerzo, se les da la espalda», señalan desde la organización.

BBVA Technology es una pieza estratégica dentro del Grupo, al integrar las principales áreas tecnológicas del banco y contar con miles de profesionales que sostienen la transformación digital de la entidad en ámbitos como I+D+i, inteligencia artificial o ciberseguridad. «Sin este trabajo no habría transformación digital, ni nuevas plataformas, ni capacidad para abordar operaciones de gran envergadura en el sector financiero», apuntan.