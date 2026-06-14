Detenido en el aeropuerto de Menorca tras pegar a su pareja y secuestrar a su hija pequeña para escapar del país

La Policía Nacional ha detenido en el aeropuerto de Menorca a un hombre por agredir brutalmente a su pareja e intentar abandonar la isla con la hija de ambos sin ningún tipo de consentimiento. El sospechoso fue localizado en las terminales del aeródromo instantes antes de proceder a embarcar.

La investigación se desencadenó cuando la víctima se personó en la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano de la Comisaría de Ciutadella. Según el relato de la denunciante, los hechos comenzaron la noche anterior con una acalorada discusión familiar en el interior del apartamento vacacional donde se alojaban.

Durante el altercado, el hombre le propinó un puñetazo en el rostro mientras le exigía a gritos que le entregara a la menor. En el mismo incidente, otra familiar del agresor que se encontraba en la estancia la sujetó fuertemente del brazo y del cuello.

Para intentar calmar la situación, la víctima decidió esperar a la mañana. Sin embargo, al despertar descubrió la gravedad del escenario. Su pareja y los familiares de este habían abandonado el hotel, llevándose consigo las maletas, todo el dinero disponible y a su hija menor de edad. Como único rastro, dejaron el pasaporte de la madre en la recepción del complejo.

Tras personarse los indicativos de Seguridad Ciudadana en el establecimiento hotelero y confirmar que el implicado pretendía huir hacia el aeropuerto, el 091 activó de inmediato un protocolo de colaboración urgente entre plantillas policiales.

Desde la Comisaría de Ciutadella se facilitó a contrarreloj la descripción física y fotográfica del presunto autor a los agentes destinados en el aeropuerto de Menorca. Rápidamente, efectivos de la Comisaría de Maó adscritos a las instalaciones aeroportuarias establecieron un dispositivo de búsqueda preventiva en las terminales, logrando localizar y detener al individuo in situ antes del despegue.

Tras el arresto, la Policía Nacional se puso en contacto con la compañía aérea para proceder al desembarco y custodia del equipaje que el detenido ya había facturado. Por su parte, la menor fue protegida por las dotaciones policiales y trasladada a dependencias oficiales, donde se tramitó la rápida e inmediata reunión con su madre biológica.

El detenido ya ha sido puesto a disposición judicial.