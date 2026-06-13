La plantilla de Santa Bárbara plantea movilizaciones para exigir explicaciones a Defensa por el fin de contratos

El Ministerio de Defensa ha decidido cancelar los contratos de mantenimiento de los carros de combate Leopard y de los obuses SIAC que tenía con la compañía Santa Bárbara. En consecuencia, ya se ha tenido que despedir a 12 personas de la factoría de Alcalá de Guadaíra en Sevilla que trabajaban en este programa y se pone en riesgo 90 empleos hasta finales de este año. Sin embargo, los trabajadores no piensan quedarse de brazos cruzados ante esta decisión del Ministerio de Margarita Robles que pone en peligro sus puestos de trabajo, por ello, fuentes sindicales han indicado a OKDIARIO que «se preparan movilizaciones contra el Ministerio de Defensa que van a comenzar en un periodo corto de tiempo».

El objetivo de estas movilizaciones sería pedir explicaciones al Gobierno. «Hay que empezar a pedir explicaciones a quien hay que pedirlas, que no son otros que el Ministerio de Defensa de Margarita Robles y a la Moncloa», aseguran las fuentes sindicales.

«Muy pronto vamos a empezar a convocar concentraciones delante del Gobierno y de la sociedad para pedir explicaciones por la paralización y los retrasos de los programas que hay pendientes en Santa Bárbara», alertan desde CCOO.

El Ministerio de Defensa pone en peligro puestos de trabajo en Santa Bárbara

«No entendemos como el Ministerio de Defensa que está trabajando y dando contratos con dinero público puede poner en peligro puestos de trabajo», defienden.

Los sindicatos consideran que «desde el Ministerio de Defensa se está jugando con los puestos de trabajo». «No se entiende que en uno de los momentos en los que más se está invirtiendo en Defensa en Europa, se esté privando a Santa Bárbara de participar en este momento. Tendríamos que estar hablando de cuántos puestos de trabajo se puede llegar a generar y no de cuántos podemos llegar a perder por culpa de las políticas que está llevando a cabo el Ministerio de Defensa contra Santa Bárbara», concluyen.

«El Comité de empresa de Sevilla ya ha apoyado de manera unánime las movilizaciones, tanto CCOO como UGT, como CGT y CSIF. Sólo falta que el Comité de Empresa de Trubia decida», aclaran.

En riesgo 90 puestos de trabajo

El mantenimiento de los carros de combate Leopard y de los obuses SIAC se hacía en Sevilla, en la fábrica de Alcalá de Guadaíra, que tiene un centro especial para el mantenimiento del ciclo de vida de estos vehículos, y que es único en Europa. «De momento, se ha tenido que prescindir de 12 personas en junio, y probablemente este mes sean ocho más, y en los próximos meses es posible que alcancen los 70. Por tanto, sería un total de 90 empleos que están en riesgo, si no se recuperan esos contratos», afirman.

En resumen, hasta finales de año, podrían ser 90 los puestos de trabajo que se pierdan en Santa Bárbara, si no se revoca la situación, pero denuncian que podrían ser aún más cuando empiece el 2027.