La pregunta de Bad Bunny que ha desatado la polémica y ha dividido a España

La gastronomía lleva años ocupando un espacio que trasciende la mesa. Los platos tradicionales ya no son únicamente recetas heredadas de generación en generación, sino elementos de identidad cultural capaces de provocar discusiones apasionadas, reivindicaciones territoriales y hasta enfrentamientos en las redes sociales.

Desde las disputas sobre los ingredientes de la paella hasta las controversias sobre la pesca de la angula o la protección de determinados productos autóctonos, la cocina se ha convertido en un terreno donde conviven tradición, memoria y sentimiento de pertenencia.

En ese contexto, pocas elaboraciones representan mejor esa capacidad de generar debate que la tortilla de patata. Convertida en uno de los grandes símbolos de la gastronomía española, la receta continúa dividiendo opiniones entre quienes defienden la incorporación de cebolla y quienes consideran que la versión original debe prescindir de ella.

La última prueba de ello ha llegado de la mano de Bad Bunny. El artista puertorriqueño, que atraviesa uno de los momentos más exitosos de su carrera y que ha convertido su estancia en Madrid en un auténtico fenómeno social, ha logrado trasladar ese histórico debate gastronómico a uno de los escenarios más multitudinarios del país.

Un guiño a la cultura española

El paso de Bad Bunny por el estadio Riyadh Air Metropolitano ha estado marcado por una enorme expectación. Las diez actuaciones programadas en la capital han reunido a decenas de miles de espectadores y han generado una intensa conversación pública que va mucho más allá de la música.

Durante las últimas semanas, gran parte de la atención se ha centrado en La Casita, uno de los espacios escénicos diseñados para el espectáculo y que ha dado lugar a numerosos comentarios por la selección de invitados que han ido apareciendo en cada actuación.

Sin embargo, durante uno de los conciertos celebrados a comienzos de junio, el protagonismo recayó inesperadamente en la gastronomía española. Mientras el cantante realizaba uno de los habituales cambios de escenario y vestuario, apareció en pantalla uno de los personajes más famosos del universo visual que acompaña a su último trabajo discográfico.

Se trata de Concho, el sapo inspirado en el sapo concho, una especie endémica de Puerto Rico que se ha convertido en uno de los símbolos gráficos asociados al álbum Debí tirar más gotos. Dentro del imaginario creado por el artista, el personaje representa conceptos como la memoria, la reflexión y la conciencia cultural, valores que atraviesan buena parte del discurso del disco.

Lejos de limitarse a una función decorativa, Concho asumió durante unos minutos el papel de animador ante más de 60.000 asistentes. Y lo hizo recurriendo a una pregunta que cualquier español reconoce de inmediato.

«¿La tortilla de patatas va con cebolla o sin cebolla?», lanzó el personaje desde las pantallas del estadio.

La reacción fue inmediata. Miles de voces respondieron simultáneamente defendiendo una u otra postura, generando una mezcla de aplausos, gritos y risas que evidenció algo conocido por cualquiera que haya participado alguna vez en esta discusión: el consenso sigue estando muy lejos.

Un debate que nunca desaparece

La pregunta formulada durante el concierto no era casual. La tortilla de patata constituye uno de los platos más populares y famosos de la cocina española y, al mismo tiempo, uno de los más debatidos. La controversia sobre la cebolla se ha mantenido viva durante décadas y ha encontrado en internet y las redes sociales un nuevo espacio para multiplicarse.

Aunque diferentes estudios y encuestas realizadas en los últimos años apuntan a que una amplia mayoría de los españoles prefiere la tortilla con cebolla, la defensa de la versión sin este ingrediente continúa contando con numerosos partidarios. El resultado es una discusión recurrente que aparece en reuniones familiares, encuentros entre amigos, programas de televisión y, ahora también, en conciertos multitudinarios.

Lo llamativo del episodio protagonizado por Bad Bunny es la capacidad de convertir una cuestión gastronómica en una herramienta de conexión emocional con el público. El artista consiguió arrancar una reacción espontánea de los asistentes y ahora todo el mundo está hablando de lo mismo.

La tortilla se transformó así, por unos minutos, en un lenguaje compartido entre el cantante y las decenas de miles de personas que llenaban el estadio madrileño.

Los platos tradicionales de España

La referencia a la tortilla de patata no fue el único guiño gastronómico realizado durante ese fragmento del espectáculo. En la intervención de Concho también hubo menciones a otros productos emblemáticos de la cocina española, como el gazpacho o el tradicional bocadillo de calamares, especialmente asociado a Madrid.

Estos detalles refuerzan una de las características más visibles del proyecto artístico que Bad Bunny desarrolla actualmente. En Debí tirar más fotos, la comida ocupa un lugar destacado como símbolo cultural y como vehículo para reivindicar las raíces puertorriqueñas. Productos como el café, la banana o el ron aparecen vinculados a la memoria colectiva y a la identidad de la isla.

Por ese motivo, la inclusión de referencias gastronómicas españolas durante sus actuaciones en Madrid encaja con una estrategia narrativa que utiliza los alimentos como elementos de reconocimiento cultural. La comida deja de ser un mero acompañamiento para convertirse en un recurso capaz de generar cercanía y transmitir mensajes relacionados con la pertenencia y la memoria.