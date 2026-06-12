Bad Bunny dispara la reventa en España, pero no es por las entradas de sus conciertos

La fiebre por Bad Bunny sigue causando estragos en España en la recta final de su residencia de conciertos en Madrid. Además de la polémica por la famosa ‘casita’ y la forma de seleccionar al público que se sube a ella —generalmente chicas atractivas y jóvenes—, otro de los motivos de protesta ha sido la reventa. Existe la reventa de entradas, algo que por desgracia ocurre en todo tipo de conciertos grandes, pero la reventa que más está llamando la atención de estos conciertos no tiene nada que ver con los tickets. Son sus regalos los que se están cotizando por precios de locura en las webs y aplicaciones de segunda mano desde hace semanas.

Para el que no haya estado atento o no haya ido a los conciertos, hay que explicar que mucha parte del público consigue un colgante que cuenta con una figura de una cámara analógica. En realidad, se trata de una luz LED que sirve para crear momentos durante el show. Las entradas VIP, mucho más caras, tienen todas un pack especial de bienvenida, mientras que el público que acude a pista o a las gradas debe intentar acudir lo antes posible al estadio para llegar a tiempo y conseguir una de esas cámaras. Al fin y al cabo, no dejan de ser un bonito recuerdo de un concierto que ya está haciendo historia en nuestro país.

Aunque sería de esperar que los asistentes a los conciertos hubieran decidido guardar con cariño estos recuerdos, hay muchos que no han perdido la oportunidad de intentar hacer negocio con ellos. Desde hace dos semanas, aplicaciones y webs como Wallapop, Milanuncios y Vinted están llenas de cámaras y otros packs conseguidos en los conciertos.

Recordemos que se trata de un regalo, por lo que no hay ningún precio oficial y en estas plataformas es habitual el regateo, por lo que cada vendedor puede pedir el dinero que crea conveniente. Según hemos podido comprobar, hay usuarios que llegan a pedir hasta 250 € por estas cámaras de mentira, que en realidad sólo son una luz. Pero hay todo tipo de precios, siendo posible encontrarlas por 150/120 €, mientras que otros usuarios han ajustado a la baja y por entre 20 € y 30 € es posible negociar con ellos.

Los que pagaron más por su entrada se pudieron llevar un pack que tiene una riñonera oficial de la gira de Bad Bunny, un cargador portátil con forma de sapoconcho y dos de las cámaras de cartón de las que ya hemos hablado antes. En los anuncios en estas plataformas se vende con frases como «ideal para coleccionistas» y «como recuerdo único del evento». Estos packs rondan los 150 € y 200 € en la mayoría de los anuncios que hemos visto.

La locura es tan grande que también es posible comprar los sombreros de paja que algunos asistentes también han conseguido, igual al que usa el cantante en algunas fotos oficiales. Incluso los hay que venden hasta los vasos de plástico con los que pudieron beber durante el concierto y que los más afortunados consiguieron con detalles especiales del concierto. Otros habrán tenido que beber con vasos en los que se anuncia el Estadio Metropolitano y todos sus conciertos durante el verano.

El efecto Bad Bunny se repite tras la locura de la Super Bowl

Este fenómeno nos recuerda al de las famosas camisetas que ZARA regaló a sus empleados, siendo iguales a la que el cantante lució durante su actuación en el descanso de la Super Bowl 2026. Este modelo exclusivo, que simulaba el estilo de una camiseta de los jugadores de fútbol americano, le fue regalado a los trabajadores de la sede de Arteixo junto a una nota del artista.

Como es lógico, no todos los trabajadores de ZARA tienen que ser fans de Bad Bunny, por lo que muchos decidieron poner a la venta esas camisetas. Los precios durante los primeros días llegaron a ser de más de 1.000 euros, aunque, como comprobamos en Happy FM, con el paso de los días muchos tuvieron que irlos bajando hasta cantidades más razonables.