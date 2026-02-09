Bad Bunny realiza un desconcertante movimiento tras su actuación en la Super Bowl

La actuación de Bad Bunny en la Super Bowl 2026 sigue dando mucho de que hablar horas después de haber finalizado. Mientras lo habitual hubiera sido ver a cualquier artista celebrar junto a su equipo lo conseguido, en el caso del puertorriqueño no ha pasado nada de eso. Una vez que ha terminado su show, su cuenta de Instagram ha cambiado por completo, dejando a sus más de 50 millones de seguidores sin una sola imagen o reflexión tras la actuación.

Mientras sus invitados y el mundo del espectáculo le felicitaban por lo que habían podido vivir en el Levi’s Stadium, Benito ha decidido eliminar todas las imágenes de cuenta de la red social, dejándola completamente en blanco. En ella sólo se puede leer su nombre real: Benito Antonio. Esta acción es difícil de entender, pero todo podría ser una forma de enfrentarse a todas las críticas que desde los seguidores de Donald Trump y su política inmigratoria están lanzando desde hace semanas.

El primer pulso contra la administración Trumpo llegó con el anunció de no realizar conciertos en suelo de Estados Unidos, alegando que no quería que las patrullas ICE pudieran aprovecharlos para realizar redadas contra los asistentes (la mayoría hispanos).

Ni el cantante ni su equipo han querido dar explicaciones de esta maniobra tan extraña, puesto que en su web sólo se pueden ver los enlaces a sus canciones y su disco, además de a la compra de entradas de su gira. En otras redes como Facebook y TikTok apenas es activo, siendo en la red social de vídeos cortos su última publicación hace seis días, donde aparece con su premio Grammy a Mejor Álbum del Año.

¿Cuánto dinero ha cobrar Bad Bunny por su actuación en la Super Bowl?

Una actuación que cuenta con cientos de millones de espectadores y que necesita de una preparación enorme -el show visual ha sido espectacular, el vocal un poco menos-, pero, lo cierto es que el artista no cobra por ello. La NFL cree que se trata de un espectáculo que se convierte en un escaparate publicitario que ningún otro evento puede conseguir, por eso paga cediendo ese espacio.

Sí que se cubren los gastos de montaje, ensayos y del equipo que deba participar en ellos. En muchos casos, para que el show sea más espectacular, los grupos o cantantes deciden poner dinero de su bolsillo para costear los gastos extra, por eso hay actuaciones de todo tipo a lo largo de la historia: desde más sencillas, hasta más espectaculares.

En el caso de The Weeknd, que actuó en 2021, puso siete millones de dólares de su propio bolsillo para crear el espectáculo en el que aparecía en un laberinto de espejos y contrató a más de cien bailarines y figurantes que iban vestidos igual que él.

El beneficio, en todos estos casos, es que sus reproducciones en plataformas como Spotify, Apple Music o YouTube suben de forma repentina, consiguiendo que su caché suba durante una temporada. Muchos de esos artistas tratan de conseguir rentabilizar esa actuación, aunque no todos lo consiguen. Además, podrán presumir de entrar en la historia como uno de los cantantes que pasaron por la Super Bowl, algo que no todos pueden decir.