Alejandro Sanz manda un ¿recado? a Bad Bunny tras su actuación en la Super Bowl: «A cantar»

Mientras el mundo latino y gran parte de los artistas se han rendido a los pies de la actuación de Bad Bunny en el descanso de la Super Bowl 2026, no queda claro si ha Alejandro Sanz le ha parecido bien o mal su espectáculo. El cantante español ha vuelto a utilizar X (antes conocido como Twitter), para lanzar sus reflexiones, pero esta vez no parecía estar muy contento con lo que había visto, o al menos no se ha sabido explicar ante sus millones de seguidores, aunque sorprende después de haber estado muy pendiente de lo que iba a hacer su colega de profesión.

Fue el pasado día dos de febrero cuando el propio Sanz celebraba el hito conseguido por Benito en los premios Grammy, donde consiguió ganar el premio a Mejor Album del Año, algo que hasta ahora no había conseguido ningún cantante con un disco el castellano completamente. «Tengo el corazón lleno con lo que pasó ayer. Felicidades a Bad Bunny por este hito tan grande y a todos los premiados. Pero sobre todo, GRACIAS por hacer que la música sea el altavoz de lo bueno, de lo bonito, de lo real, de lo humano, de LA VERDAD», de esta manera se apuntaba a las protestas por la política de la administración Trump en materia de inmigración.

Su siguiente mensaje, horas antes de la Super Bowl, fue de nuevo dedicado a Bad Bunny, dejando claro que su fijación con él ha sido enorme en los últimos días. «Si hoy sale Benito cantando Born in the USA, con Bruce Springsteen, se queda con el mundo», de esta manera volvía a atacar a Trump, ya que el Boss es uno de los cantantes más críticos con el actual presidente de Estados Unidos.

En todo momento ha parecido que Alejandro Sanz estaba celebrando la aparición del ‘conejo malo’ en un escenario tan importante, como gran escaparate para el mundo latino. Además, ha sido el primero en realizar una la actuación completamente en castellano, algo que no hicieron JLO o Shakira en su momento, aunque si tuvieron guiños a los hispano hablantes.

Minutos después de que Bad Bunny reivindicase ante cientos de millones de personas el derecho de los latinos en Estados Unidos -algo que no ha gustado a Trump-, Alejandro ha vuelto lanzar un mensaje en redes. En este caso, no queda claro si es a favor o en contra de lo que ha visto en televisión.

«Bueno, en tres días vuelo para Colombia a CANTAR. Yo no entiendo de Super Bowl. Ustedes saben mas que yo. Así Que me voy para Sudamérica y me muero de ganas de mostrarles lo que tengo preparado para ustedes. Seguimos a lo nuestro y así no nos equivocamos. Se viene Y AHORA QUÉ», ha escrito.

De esta manera ha querido dejar claro que ya su atención queda fuera de la Super Bowl, aunque el mundo entero sigue con la resaca del momento. Pero ese «cantar» escrito en mayúsculas parece que se trata de un dardo para Bad Bunny y su actuación, que hay que reconocerlo, no ha sido de las mejores vocalmente que se han visto en una Super Bowl.