En Decathlon se vuelven locos y dejan a precio regalado el set 2 en 1 de paddle surf hinchable apto para 2 personas

En Decathlon es habitual ver rebajas en productos que, además, están pensados para durar varias temporadas y ahora que precisamente nos estamos acercando al periodo de las rebajas de verano 2026, ellos se adelantan con el descuento que nadie se esperaba para la tabla de paddle surf hinchable que más está llamando la atención. No se trata de una tabla básica, sino de un pack completo, pensado para quienes quieren empezar sin complicarse o incluso para quienes ya tienen cierta experiencia y buscan algo práctico para el verano.

La clave está en que no hablamos de una simple tabla de paddle surf, sino que este modelo combina dos usos en uno solo, algo que cada vez se valora más cuando se trata de deportes acuáticos. Poder pasar de remar de pie a ir sentado como en un kayak sin cambiar de equipo es justo lo que muchos buscan para aprovechar mejor cada salida al agua. Y además, tenemos el precio que pasa de 279 euros a 229 euros, una rebaja directa que la coloca en una franja muy competitiva para todo lo que incluye. No es extraño que muchos lo estén considerando como una de las compras estrella de la temporada.

Decathlon rebaja el set 2 en 1 de paddle surf hinchable

Lo que realmente diferencia a esta tabla es su versatilidad ya que no es sólo una tabla de paddle surf tradicional, sino que permite usarla también como kayak gracias al asiento incluido y al remo convertible. De esta manera cuando estás en modo SUP puedes remar de pie, disfrutando de una experiencia más activa, ideal para travesías tranquilas o paseos por la costa. Pero si prefieres algo más relajado o quieres cambiar de postura, basta con instalar el asiento y ajustar el remo para convertirlo en kayak. En cuestión de minutos tienes una experiencia completamente distinta sin necesidad de comprar otro equipo.

Este tipo de polivalencia es especialmente útil para quienes se están iniciando, porque permite probar dos modalidades sin invertir más dinero ni cargar con más material.

Pensada para la estabilidad y para empezar sin miedo

Uno de los puntos fuertes de esta tabla es su estabilidad. Con unas dimensiones de 10’6 (320 cm de largo), 84 cm de ancho y 15 cm de grosor, ofrece una base amplia que facilita mantener el equilibrio incluso si no tienes experiencia previa.

Está diseñada para soportar hasta 130 kg de forma óptima, aunque su capacidad de flotación alcanza los 290 kg. Esto permite varias combinaciones de uso bastante prácticas:

Un adulto de pie con uno o dos niños sentados o de rodillas

sentados o de rodillas Un adulto de pie con otro adulto sentado

Uso individual con máxima estabilidad

Además, si pesas menos de 80 kg, la tabla se siente especialmente firme, mientras que por encima de ese peso sigue siendo muy adecuada para iniciarse sin complicaciones.

Un pack completo para el que no necesitas comprar nada más

Aquí es donde este producto gana muchos puntos frente a otras opciones ya que no tienes que ir sumando accesorios por separado ya que el pack incluye todo lo necesario para empezar desde el primer día.

Esto es lo que viene incluido:

Tabla hinchable de 10’6

Remo convertible ajustable

Bomba manual

Asiento desmontable

Quilla estándar

Mochila de transporte

Leash de seguridad

Manual de instrucciones

Paño de reparación

Llave de válvula

Es decir, lo compras, lo inflas y puedes ir directamente al agua. Esa comodidad es precisamente lo que hace que este tipo de sets tengan tanto éxito, sobre todo en verano.

Buen deslizamiento para rutas y paseos largos

Más allá de la estabilidad, esta tabla también está pensada para desplazarse con facilidad. Su forma y el inflado a alta presión (hasta 15 PSI) ayudan a mejorar el deslizamiento sobre el agua, algo que se nota especialmente en travesías más largas.

No es una tabla de competición ni pretende serlo, pero sí ofrece un equilibrio bastante logrado entre estabilidad y rendimiento. Es perfecta para recorrer calas, ríos tranquilos o zonas costeras sin demasiado oleaje.

Materiales resistentes y diseño duradero

La construcción también está cuidada. Utiliza tecnología Drop Stitch de una sola capa, combinada con bandas laterales de doble espesor, lo que mejora la resistencia y la durabilidad con el uso. Esto es importante porque las tablas hinchables suelen sufrir bastante con el transporte, el plegado y el contacto con superficies. En este caso, el refuerzo lateral ayuda a que aguante mejor el paso del tiempo.

Además, el peso es bastante manejable:

Tabla sola: 8,4 kg

Pack completo: 9,6 kg aproximadamente

Remo: 1,2 kg

Bomba: 1,2 kg

Y para mayor comodidad, todo se guarda en una mochila que mide unos 92 cm de alto, lo que facilita llevarla en el coche o incluso transportarla a pie sin demasiadas complicaciones.

Fácil de inflar, usar y guardar

Otro punto a favor es lo sencillo que resulta todo el proceso. No necesitas experiencia previa ni herramientas especiales.

Para inflarla:

Se conecta la bomba

Se alcanza la presión recomendada (15 PSI)

Se cierra la válvula

Y listo. En pocos minutos está preparada.

Para desinflarla ocurre lo contrario: se libera el aire y se pliega empezando por el extremo opuesto a la válvula para expulsarlo completamente. Después, vuelve a la mochila sin ocupar demasiado espacio.

Mantenimiento sencillo y opciones de reparación

El mantenimiento también es bastante básico. Lo recomendable es enjuagar la tabla tras cada uso, sobre todo si se utiliza en agua salada, y retirar la quilla al salir del agua. En caso de pequeños daños, se puede reparar con un kit específico, y para problemas mayores Decathlon ofrece servicio de taller. Esto aporta un extra de tranquilidad, sobre todo si es tu primera tabla.

Una rebaja que la coloca entre las opciones más interesantes

Con todo lo que incluye, este pack ya era competitivo en su precio original, pero la bajada a 229 euros lo convierte en una opción especialmente atractiva para quienes están pensando en iniciarse en el paddle surf este verano. No es el modelo más avanzado del mercado, pero tampoco lo pretende. Está pensado para quienes quieren algo práctico, estable, fácil de usar y, sobre todo, versátil. Y en ese sentido cumple perfectamente.