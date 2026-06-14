Zapatero a su entorno: «Yo sé que ya estoy condenado, ahora sólo me importa salvar a Sonsoles y a mis hijas»

La imagen pública que el PSOE ha intentado proyectar de José Luis Rodríguez Zapatero desde que se conoció su imputación es la de un hombre sereno, convencido de su inocencia y dispuesto a demostrarla ante el juez. La realidad que describen quienes lo rodean es radicalmente distinta. Ha trasladado esta reflexión a su entorno: «Yo ya sé que estoy condenado, ahora sólo me importa salvar a Sonsoles y a mis hijas». Fuentes cercanas al ex presidente señalan que «está acojonado y se ve importente. No sabe cómo maniobrar y está devastado por cómo afectará el escándalo de corrupción en su situación familiar».

Zapatero lleva días recluido en su residencia de Las Rozas, convencido de que es víctima de una campaña política contra él, pero incapaz de encontrar la palanca que le permita revertir una situación que considera ya perdida. «Teme lo que pueda pasarle a su mujer y a sus hijas», señalan las mismas fuentes a este periódico. Es en ese estado de ánimo en el que el expresidente prepara su declaración ante el juez José Luis Calama, pospuesta al 17 y 18 de junio.

La angustia por la familia

El miedo de Zapatero no es sólo personal. El juez Calama tiene bloqueados 445.200 euros en una cuenta bancaria titulada por su mujer, Sonsoles Espinosa, cantidad que, según la investigación, percibió a través de la sociedad Análisis Relevante, propiedad de su socio y amigo personal, Julito Martínez, que a su vez se habría nutrido de fondos procedentes del rescate de la aerolínea.

Entre marzo de 2021 y junio de 2025, según la investigación, la cuenta compartida entre Zapatero y su mujer recibió pagos de la compañía de 445.200 euros, si bien en el año 2020 también constan tres transferencias por 29.680 euros. Por tanto, según el juez, en ese periodo el ex presidente recibió un total de 490.780 euros.

La investigación también analiza con detalle los movimientos relacionados con Whathefav, la agencia de comunicación y marketing de las hijas del ex presidente. Según el auto de Calama, Laura y Alba Rodríguez Espinosa recibieron en sus cuentas personales cerca de medio millón de euros procedentes de la actividad de la empresa: 247.191,06 euros en el caso de Laura, entre abril de 2021 y diciembre de 2025, y 199.904,25 euros en el de Alba, entre abril de 2023 y diciembre de 2025. Aunque las cuentas personales de las hijas no han sido bloqueadas, el juez destaca un elemento que considera especialmente relevante dentro de la investigación financiera.

«En ambas cuentas figura como autorizado José Luis Rodríguez Zapatero, lo que refuerza la conexión operativa entre los distintos actores del entramado», señala el magistrado en el auto. Es decir, el expresidente no solo es el investigado principal. Es también el autorizado en las cuentas donde terminó parte del dinero que el juez considera procedente de la trama.