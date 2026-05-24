Trabajadores de la empresa de las hijas de Zapatero admiten que «no se pasaban por la oficina»

Los perfiles profesionales vinculados a Whathefav en LinkedIn dibujan un equipo de tamaño reducido pero con formación especializada en comunicación digital y producción audiovisual.

Entre los trabajadores que constan en la red profesional figura un periodista especializado en esports y videojuegos, con estudios universitarios, incorporado a la empresa en septiembre de 2022 y que sigue apareciendo como empleado en activo.

Otro de los perfiles destacados es el responsable de gestión de proyectos, con formación en producción televisiva y un máster en guion, quien figura vinculado a la agencia desde septiembre de 2019, apenas días después de su constitución registral, lo que lo sitúa como uno de los artífices de la puesta en marcha del proyecto.

También aparece una gestora de redes sociales con un máster en Marketing Digital y estudios previos en imagen y sonido, quien se incorporó a la agencia en abril de 2024 y compagina su puesto con funciones de dirección artística y desarrollo web.

En cuanto a una de las cofundadoras, su perfil en LinkedIn bajo el nombre de «Laura R.» apenas detalla trayectoria académica y se limita a consignar su condición de fundadora desde septiembre de 2019, sin referencias a formación reglada.

Los investigadores sospechan que esta empresa cobró por trabajos básicos (maquetar un texto) a precio de oro. Serían trabajos falsos para justificar ingresos cuantiosos para Zapatero. Se trataba de informes con datos públicos en Internet sobre la situación geopolítica. La clave, según fuentes jurídicas, para confirmar la imputación de ambas es que supieran que eran trabajos fraudulentos para canalizar dinero sucio.

Sobre este extremo los trabajadores evitan meterse en problemas: «No te puedo decir, no tengo nada que ganar en este lío. No quiero que mi nombre aparezca en ningún lado».

Las cuentas anuales revelan algunos detalles que completan el retrato de la sociedad. Whathefav SL fue inscrita en septiembre de 2019. Laura y Alba Rodríguez Espinosa figuran actualmente como administradoras solidarias. No obstante, en ejercicios anteriores sólo firmaba las cuentas Laura junto con un trabajador. Es por ello que Laura, la que no hizo pinitos de actriz, es la más involucrada en la empresa.

En cuanto a la plantilla, la última memoria, del cierre del ejercicio 2024, recoge un número medio de 5,4 empleados fijos, sin personal no fijo, frente a los 6,39 que de media tuvo la empresa en 2023.

En 2020, primer ejercicio completo, la media era de 5,18 trabajadores en total, entre fijos y no fijos, con una facturación de 155.791 euros, muy lejos de los 471.810 euros registrados en 2024.

Zapatero figura como autorizado en las cuentas bancarias personales de sus dos hijas, según el auto de Calama. Las cuentas de Laura y Alba habrían recibido, respectivamente, 247.191 euros y 199.904 euros transferidos directamente desde la cuenta de Whathefav entre 2021 y 2025.

El acceso del ex presidente a esas cuentas, unido a que la mayor fuente de ingresos de la agencia fue Inteligencia Prospectiva —una sociedad que el auto califica de instrumental y sin actividad real, que habría abonado 561.440 euros a Whathefav—, refuerza la tesis judicial de que la empresa de las hijas no operaba con autonomía empresarial propia, sino como pieza finalista de un entramado diseñado para canalizar fondos hacia el entorno del ex presidente.

Sobre estos extremos, un ex empleado, que trabajó varios años en la agencia, declinó hacer valoraciones sobre la gestión interna: «Yo no voy a contestar. A mí ni me va ni me viene el tema».

Whathefav bajo lupa

La agencia Whathefav fue fundada en el verano de 2019 por Alba Rodríguez Espinosa, la hija menor del ex presidente, nacida en 1995, tenía 24 años, hoy 31.

Meses después se incorporó su hermana Laura, nacida en 1993, tras un periodo en la agencia Noho Comunicación y sus estudios en la Escuela Superior de Comunicación, Imagen y Sonido.

Desde entonces, la empresa ha experimentado una evolución fulgurante: de 242.000 euros en 2021 a 471.000 euros en 2024, con un beneficio neto de 125.000 euros y un reparto de aproximadamente 50.000 euros en dividendos ese mismo ejercicio.