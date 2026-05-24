Trabajadores de la empresa de las hijas de Zapatero admiten que «no se pasaban por la oficina»
Testimonio de ex empleados revelan la escasa presencia de Laura y Alba en la agencia investigada
Las hijas del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, apenas pisaban la sede de su agencia de marketing digital Whathefav en Madrid, según han reconocido ex empleados de la empresa en conversación con OKDIARIO.
La confesión añade una nueva pieza al rompecabezas de una firma que ha sido registrada por la UDEF de la Policía Nacional y que presuntamente habría cobrado más de medio millón de euros de varias sociedades vinculadas al rescate de la polémica aerolínea Plus Ultra.
«Se pasaban un poco por la oficina», ha admitido un ex trabajador cuando se le preguntó por la presencia de las directivas en el espacio de trabajo habitual de la empresa, ubicado en el centro de Madrid, en una calle cercana al Paseo de la Castellana a la altura del estadio Bernabéu.
OKDIARIO ha estado visitando en los últimos meses la sede en horario laboral y tampoco estaban las jóvenes empresarias. Varios vecinos, eso sí, sitúan a Zapatero por los alrededores en las últimas semanas.
Otra fuente contactada por OKDIARIO que trabajó con esta empresa explica que los trabajos sí se realizaron. Explica que desarrollaba páginas web y por eso la empresa recibía pagos mensuales de 2.000 euros, una cantidad, incluso, dice, por debajo del precio de mercado. En todo caso, el trabajo sucio lo realizaban jóvenes recién salidos de la universidad sin mucha supervisión.
Los perfiles profesionales vinculados a Whathefav en LinkedIn dibujan un equipo de tamaño reducido pero con formación especializada en comunicación digital y producción audiovisual.
Entre los trabajadores que constan en la red profesional figura un periodista especializado en esports y videojuegos, con estudios universitarios, incorporado a la empresa en septiembre de 2022 y que sigue apareciendo como empleado en activo.
Otro de los perfiles destacados es el responsable de gestión de proyectos, con formación en producción televisiva y un máster en guion, quien figura vinculado a la agencia desde septiembre de 2019, apenas días después de su constitución registral, lo que lo sitúa como uno de los artífices de la puesta en marcha del proyecto.
También aparece una gestora de redes sociales con un máster en Marketing Digital y estudios previos en imagen y sonido, quien se incorporó a la agencia en abril de 2024 y compagina su puesto con funciones de dirección artística y desarrollo web.
En cuanto a una de las cofundadoras, su perfil en LinkedIn bajo el nombre de «Laura R.» apenas detalla trayectoria académica y se limita a consignar su condición de fundadora desde septiembre de 2019, sin referencias a formación reglada.
Los investigadores sospechan que esta empresa cobró por trabajos básicos (maquetar un texto) a precio de oro. Serían trabajos falsos para justificar ingresos cuantiosos para Zapatero. Se trataba de informes con datos públicos en Internet sobre la situación geopolítica. La clave, según fuentes jurídicas, para confirmar la imputación de ambas es que supieran que eran trabajos fraudulentos para canalizar dinero sucio.
Sobre este extremo los trabajadores evitan meterse en problemas: «No te puedo decir, no tengo nada que ganar en este lío. No quiero que mi nombre aparezca en ningún lado».
Las cuentas anuales revelan algunos detalles que completan el retrato de la sociedad. Whathefav SL fue inscrita en septiembre de 2019. Laura y Alba Rodríguez Espinosa figuran actualmente como administradoras solidarias. No obstante, en ejercicios anteriores sólo firmaba las cuentas Laura junto con un trabajador. Es por ello que Laura, la que no hizo pinitos de actriz, es la más involucrada en la empresa.
En cuanto a la plantilla, la última memoria, del cierre del ejercicio 2024, recoge un número medio de 5,4 empleados fijos, sin personal no fijo, frente a los 6,39 que de media tuvo la empresa en 2023.
En 2020, primer ejercicio completo, la media era de 5,18 trabajadores en total, entre fijos y no fijos, con una facturación de 155.791 euros, muy lejos de los 471.810 euros registrados en 2024.
Zapatero figura como autorizado en las cuentas bancarias personales de sus dos hijas, según el auto de Calama. Las cuentas de Laura y Alba habrían recibido, respectivamente, 247.191 euros y 199.904 euros transferidos directamente desde la cuenta de Whathefav entre 2021 y 2025.
El acceso del ex presidente a esas cuentas, unido a que la mayor fuente de ingresos de la agencia fue Inteligencia Prospectiva —una sociedad que el auto califica de instrumental y sin actividad real, que habría abonado 561.440 euros a Whathefav—, refuerza la tesis judicial de que la empresa de las hijas no operaba con autonomía empresarial propia, sino como pieza finalista de un entramado diseñado para canalizar fondos hacia el entorno del ex presidente.
Sobre estos extremos, un ex empleado, que trabajó varios años en la agencia, declinó hacer valoraciones sobre la gestión interna: «Yo no voy a contestar. A mí ni me va ni me viene el tema».
Whathefav bajo lupa
La agencia Whathefav fue fundada en el verano de 2019 por Alba Rodríguez Espinosa, la hija menor del ex presidente, nacida en 1995, tenía 24 años, hoy 31.
Meses después se incorporó su hermana Laura, nacida en 1993, tras un periodo en la agencia Noho Comunicación y sus estudios en la Escuela Superior de Comunicación, Imagen y Sonido.
Desde entonces, la empresa ha experimentado una evolución fulgurante: de 242.000 euros en 2021 a 471.000 euros en 2024, con un beneficio neto de 125.000 euros y un reparto de aproximadamente 50.000 euros en dividendos ese mismo ejercicio.
Su rentabilidad resulta llamativa: casi una cuarta parte de la facturación se convirtió en beneficio neto, una proporción que ha despertado suspicacias entre investigadores y analistas.
Además de en España, la empresa ha extendido sus tentáculos a Venezuela, país donde el ex presidente Zapatero ejerce como asesor del Gobierno de Nicolás Maduro. En 2023, Whathefav publicó una oferta en LinkedIn para contratar a un creador de contenidos venezolano destinado a trabajar desde Madrid. El anuncio fue retirado poco después de que varios medios lo publicaran.
Fue el propio Zapatero quien encargó a su socio Julito Martínez que ayudara a impulsar el proyecto empresarial de sus hijas. Martínez, a su vez, habría actuado como testaferro del ex presidente en negocios vinculados a Venezuela, donde según declaró Koldo García, ex asesor del exministro José Luis Ábalos, Zapatero «se ha hecho millonario negociando con petróleo, oro y otros recursos».
Laura y Alba han optado por el mutismo. Han eliminado la cuenta de la empresa en X —antes Twitter—, borrado publicaciones de Instagram. Sus perfiles personales en X, LinkedIn, Facebook e Instagram siguen abiertos, pero inactivos.
Las reseñas de Google sobre la empresa no ayudan a mejorar su imagen: «Muy poco profesionales, mal trato y muy mala gestión» o «son poco transparentes», escriben algunos clientes. Otros, más recientes, son directamente acusatorios: «Espero que salga todo pronto a la luz y dejéis de mangar».