Así huyen las hijas de Zapatero de su empresa tras registrarla la Policía durante seis horas

Las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, Alba y Laura, han asistido este martes al registro de su empresa, What The Fav, que ha llevado a cabo la Udef de la Policía en el marco de la investigación del juez Calama contra el ex presidente del Gobierno, a quien le imputa los delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Al término de dicho registro, OKDIARIO, ha captado el momento en que ambas salen a la carrera en un vehículo blanco con los cristales tintados.

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han finalizado, tras seis horas, el registro en la oficina de la empresa de las hijas Zapatero, imputado por blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal y delitos conexos. OKDIARIO ha podido grabar la salida de los oficiales con cajas, seis horas después del inicio del registro en la sede de Whathefav SL.

El juez José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, ha citado como imputado a Rodríguez Zapatero, el próximo 2 de junio, por un caso de blanqueo de capitales en el marco del denominado caso Plus Ultra. Los agentes de la Policía Nacional han puesto en marcha a primera hora del martes una operación que incluye registros en empresas relacionadas con la trama. Entre ellas se encuentra Whathefav SL, empresa cuyas administradoras y socias son sus hijas, Alba y Laura Rodríguez.

Zapatero, además del presunto delito de blanqueo de capitales, se enfrenta a otros delitos conexos que han ido emergiendo según avanzaban las investigaciones. Estas apuntan al cobro de comisiones ilegales y al lavado de esos fondos a través de personas y sociedades mercantiles de su entorno.