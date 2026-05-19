Pedri sobre Fermín: «Está muy jodido por perderse el Mundial y es un palo para todos»

Pedri atendió a los medios de comunicación en un evento de Adidas en Barcelona y habló sobre la lesión de Fermín López. Su compañero en el Barça se perderá el Mundial con la selección española tras sufrir una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho. El mediocentro canario desveló que el onubense está «muy jodido».

«Ayer estuve con él. Estaba muy jodido, como es normal. Perderse un Mundial por una lesión no es plato de buen gusto. Personalmente, me llevo muy bien con él y espero que se recupere bien porque nos va a dar mucho tanto en el Barça como en la selección. Es un palo para todos, quería que estuviese con nosotros. El fútbol es así de puñetero», señaló Pedri sobre su compañero Fermín López cuando comenzaron las preguntas por parte de los medios de comunicación en su acto con Adidas.

Pedri también valoró su temporada con el Barcelona tras ganar la Supercopa de España y la Liga: «Ha sido una temporada buena. Cuando ganas títulos siempre estás satisfecho, pero está claro que nos ha quedado alguna espinita clavada (la Champions). A nivel personal estoy contento, he tenido algunas lesiones que ojalá no se hubiesen dado».

El sueño de Pedri

«Raparme no me dejan, creo que me teñiré el pelo de amarillo o blanco en caso de levantar la Copa del Mundo», comentó Pedri cuando le preguntaron por una posible apuesta si es capaz de ganar el Mundial este verano con la selección española en Estados Unidos, México y Canadá.

«Para mi familia y para mí es un sueño estar en el Barcelona. Mi abuelo no pudo verlo por desgracia, pero mi padre fue siempre el presidente de la peña barcelonista de Tegueste y te puedes imaginar», culminó Pedri a las preguntas que desde los medios de comunicación le lanzaron.