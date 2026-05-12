Cuándo dará Luis de la Fuente la convocatoria de España para el Mundial 2026: qué día y a qué hora se sabrá la lista de la Selección

La selección española ya entra en la cuenta atrás definitiva para el Mundial 2026. El combinado dirigido por Luis de la Fuente afrontará en Estados Unidos, México y Canadá su primer gran desafío mundialista con el técnico riojano al frente después de asumir el cargo tras la salida de Luis Enrique después de Qatar 2022. Tras conquistar la pasada Eurocopa y consolidar una base competitiva en los últimos meses, la gran atención se centra ahora en conocer qué futbolistas integrarán la lista definitiva para la cita mundialista. Conoce todos los detalles previos de la prelista de Luis de la Fuente antes de confirmar la convocatoria de España para el Mundial 2026.

Qué día dará Luis de la Fuente la convocatoria para el Mundial 2026

La convocatoria oficial de España para el Mundial 2026 será anunciada el próximo 25 de mayo. Ese día, Luis de la Fuente hará pública la lista definitiva de 26 futbolistas que representarán a la selección española en la Copa del Mundo. Será el primer Mundial del técnico como máximo responsable de la absoluta y también una de las decisiones más importantes desde que asumió el banquillo nacional. Aunque el grupo principal parece bastante consolidado, todavía existen algunas dudas en determinadas posiciones.

La convocatoria estará formada por un máximo de 26 jugadores, entre los que deberán figurar al menos tres porteros, tal y como establece la normativa de la FIFA para el torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. La lista definitiva supondrá además el cierre de todo el proceso previo iniciado semanas atrás con la entrega de una convocatoria provisional mucho más amplia.

La preselección de España de Luis de la Fuente

La Federación remitió el pasado lunes 11 de mayo una prelista oficial a la FIFA compuesta por entre 35 y 55 futbolistas. Esa relación de jugadores no se hará pública, pero será decisiva para el futuro inmediato de la selección española en el Mundial.

De ese grupo inicial deberán salir los 26 convocados finales que viajarán al torneo. Además, la normativa únicamente permitirá reemplazar jugadores lesionados utilizando futbolistas incluidos previamente en esa lista provisional.

La FIFA contempla la posibilidad de realizar modificaciones hasta 24 horas antes del debut de cada selección en caso de lesión. Eso significa que ningún jugador que no figure en esa relación previa podrá incorporarse posteriormente a la convocatoria mundialista.

Cuándo debuta España en el Mundial 2026

España abrirá su participación en el Mundial 2026 el lunes 15 de junio frente a Cabo Verde. El encuentro se disputará a las 18:00 horas en el Estadio de Atlanta, en Estados Unidos. Será un enfrentamiento inédito entre ambas selecciones y también el estreno mundialista de Cabo Verde. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente buscará comenzar el campeonato con una victoria dentro del Grupo H.

Por su parte, el segundo compromiso de la fase de grupos llegará el domingo 21 de junio contra Arabia Saudí, nuevamente en Atlanta y también a las 18:00 horas. La fase inicial concluirá el viernes 27 de junio frente a Uruguay, selección entrenada por Marcelo Bielsa. El partido se jugará en el Estadio de Guadalajara, en México, a las 2:00 horas.

Qué amistosos juega la Selección antes del Mundial 2026

Antes de desplazarse al continente americano para disputar el Mundial, la selección española afrontará dos partidos amistosos de preparación. El primero se jugará el jueves 4 de junio en el Estadio de Riazor, donde España se medirá allí a Irak en el último encuentro previo que disputará en territorio español antes del inicio del torneo. Posteriormente, ya en América, el combinado nacional disputará un segundo amistoso ante Perú. El partido se celebrará el lunes 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc.