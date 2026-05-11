España respira y sonríe: «Estaremos todos en el Mundial»

«Estaremos todos en el Mundial», aseguran en el seno de la selección española tras conocerse que Nico Williams podrá estar en la cita mundialista. En Las Rozas se ha contenido la respiración desde que se supo que el jugador del Athletic se había lesionado. El atacante se rompió en el duelo que midió a los vascos con el Valencia en San Mamés pasada la media hora de partido.

Nico tuvo que ser sustituido en el minuto 36 del encuentro aquejado de una lesión muscular que este lunes el propio Athletic confirmó que es «moderada» y que está localizada en la musculatura isquiosural de la pierna izquierda. Se espera que esté tres semanas en la enfermería, por lo que no tendrá problemas para estar al cien por cien cuando España debute contra Cabo Verde el próximo 15 de junio en Atlanta.

Lamine Yamal también estará en la cita mundialista. El extremo sigue recuperándose de la lesión que sufrió en el isquiotibial izquierdo, pero el optimismo es evidente dentro del cuerpo técnico. Su impacto en el juego ofensivo le convierte en una pieza diferencial y, si llega en condiciones, será fijo en los planes. La idea es no correr riesgos innecesarios ahora, pero sí intentar que esté disponible para los momentos decisivos del torneo. Puede perderse algún partido de la fase de grupos, pero estará en los momentos clave.

Sin dudas con Mikel

Lo de Mikel Merino es un milagro y una buenísima noticia. Estará en el Mundial, aunque las dudas estuvieron encima de la mesa. El centrocampista sigue recuperándose de la lesión que sufrió en el pie y que le obligó a pasar por el quirófano, pero su evolución es más que positiva. Su perfil encaja a la perfección en los planes del seleccionador por equilibrio y llegada desde segunda línea, por lo que se le habría esperado lo que hubiese hecho falta, aunque la idea es que esté antes. Ahora solo quedará que recupere el ritmo competitivo.

En un escalón distinto aparece Víctor Muñoz. El jugador de Osasuna ha sido una de las grandes revelaciones de la temporada, pero su lesión en el sóleo complica seriamente su presencia. Parte con menos peso dentro de la estructura del equipo y, aunque no está descartado, su inclusión dependerá de una recuperación prácticamente perfecta en un corto espacio de tiempo.

No obstante, lo que tiene claro Luis de la Fuente es que no tiene el más mínimo inconveniente en esperar a aquellos jugadores que en estos momentos están en la enfermería. El ejemplo de Dani Olmo, que acudió a la Eurocopa de 2024 con una lesión en el sóleo, sirve como referencia: se apuraron los plazos y terminó siendo decisivo a lo largo del torneo, tanto en cuartos de final, asistiendo a Mikel Merino, como en la semifinal contra Francia, anotando el segundo gol español, y en la final, salvando bajo la línea un tanto inglés.