De la Fuente esperará a todos

La cuenta atrás para el Mundial entra en su fase decisiva y Luis de la Fuente, seleccionador nacional, mantiene varios frentes abiertos marcados por las lesiones. El riojano tiene más que claro que no tiene el más mínimo inconveniente en esperar a aquellos jugadores que en estos momentos están en la enfermería. El ejemplo de Dani Olmo, que acudió a la Eurocopa de 2024 con una lesión en el sóleo, se apuraron los plazos y terminó siendo decisivo a lo largo del torneo, tanto en los cuartos, asistiendo a Mikel Merino, en la semifinal contra Francia, anotando el segundo gol español, y en la final, salvando bajo la línea un tanto inglés. Ahora, la apuesta se repetirá con Lamine Yamal y Mikel Merino. También Víctor Muñoz, aunque en un plano secundario.

«Cada caso es singular y excepcional. Al confeccionar una convocatoria, contemplamos todos los escenarios. Hay futbolistas especialistas para jugar minutos concretos, que tienen un talento diferente y salen y te resuelven un partido. Hay muchos escenarios e intentamos cubrirlos todos con futbolistas que, en esos casos, aporten. Valoraremos cada caso porque nuestra primera idea es llegar hasta la final. Pero no son decisiones caprichosas. Son decisiones basadas, razonadas y justificadas por esos escenarios que siempre contemplamos. Habrá futbolistas que tendrán que esperar y esperamos que cobren especial importancia en esas fases finales», explicó el seleccionador en una mesa redonda organizada por la Clínica CEMTRO.

El nombre que centra más miradas es el de Lamine Yamal. El extremo sigue recuperándose de la lesión que sufrió en el isquiotibial izquierdo, pero el optimismo es evidente dentro del cuerpo técnico. Su impacto en el juego ofensivo le convierte en una pieza diferencial y, si llega en condiciones, será fijo en los planes. La idea es no correr riesgos innecesarios ahora, pero sí intentar que esté disponible para los momentos decisivos del torneo. Se puede perder algún partido en la fase de grupos, pero estará.

Sin dudas con Mikel

Lo de Mikel Merino es un milagro y una buenísima noticia. Estará en el Mundial, aunque las dudas estuvieron encima de la mesa. El centrocampista se sigue recuperando de la lesión que sufrió en el pie y que le obligó a pasar por el quirófano, pero su evolución es más que positiva. Su perfil encaja a la perfección en los planes del seleccionador por equilibrio y llegada desde segunda línea, por lo que se le hubiese esperado lo que hubiese hecho falta, aunque la idea es que esté antes. Ahora solo quedará que coja el ritmo competitivo.

En un escalón distinto aparece Víctor Muñoz. El jugador de Osasuna ha sido una de las grandes revelaciones de la temporada, pero su lesión en el sóleo complica seriamente su presencia. Parte con menos peso dentro de la estructura del equipo y, aunque no está descartado, su inclusión dependerá de una recuperación prácticamente perfecta en un corto espacio de tiempo.

La gran noticia de Nico

Más allá de estos tres nombres, también hay otros casos que han generado atención en los últimos días. Uno de ellos es el de Nico Williams, que ya está recuperado y vuelve a estar disponible. Su regreso supone un alivio para el cuerpo técnico, que recupera una alternativa importante en ataque, especialmente por su capacidad para romper partidos desde el banquillo o en escenarios abiertos.

Con todo, el mensaje desde la selección es claro: no habrá decisiones precipitadas. El objetivo es construir una lista equilibrada que permita competir desde el primer partido, pero también llegar con garantías a las fases finales. Y en ese plan, los lesionados pueden jugar un papel clave… incluso si tienen que esperar su momento.