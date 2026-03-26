Dani Olmo no oculta su amor por España: «Vestir la camiseta de la selección es un orgullo enorme»

Dani Olmo será uno de los hombres fuertes de Luis de la Fuente en el próximo Mundial y ha concedido una entrevista en esta ventana de amistosos en la que ha vuelto a declarar su amor a España. El jugador catalán del Barcelona ha dejado claro que vestir la camiseta de la selección es un «orgullo enorme». También ha dejado claras sus ganas con respecto al próximo Mundial que se disputará este verano en Estados Unidos, México y Canadá.

Dani Olmo es uno de los fijos de Luis de la Fuente y, si las lesiones no se lo impiden, estará en la lista de convocados para el próximo campeonato del mundo en el que España se enfrentará a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay. Antes de eso, la vigente campeona de Europa disputará dos amistosos: primero este viernes 27 contra Serbia en Villarreal y el próximo martes 31 contra Egipto en Cornellá.

Ahí, Dani Olmo jugará a pocos kilómetros de la ciudad que le vio nacer, Terrassa. Esta, en boca del futbolista del Barcelona, será «una oportunidad más de vestir la camiseta de mi país», que el jugador deja claro que «es un orgullo enorme». «Es una oportunidad de seguir sumando internacionalidades, partidos, goles y victorias», ha pronunciado el centrocampista durante una entrevista que ha concedido antes de poner rumbo a Castellón.

En esta entrevista que ha concedido a Radio Marca, Dani Olmo también ha opinado sobre el debate de la portería después de la reciente convocatoria de Joan García y los cuatro porteros que jugarán durante estos dos partidos. «Tenemos cuatro porterazos y todos van a sumar. La competencia siempre es sana», ha dicho el futbolista que, curiosamente, evitó bajo los palos el gol del empate de Inglaterra en la final de la pasada Eurocopa. «Unai Simón y yo siempre lo recordamos. Cada vez que nos vemos me da las gracias; aún lo soñamos», apunta.

Dani Olmo y su amor por España

Dani Olmo siempre ha mostrado su amor por España y en una entrevista concedida a OKDIARIO antes de la pasada Eurocopa de 2021 dejó clara su predilección por vestir los colores de la selección española. Estos fueron sus primeros días como internacional y cinco años después ya es uno de los más veteranos del vestuario (ha jugado 46 partidos y ha marcado 12 goles).

«Se me pone la piel de gallina cuando escucho el himno. Más ahora con la afición, que sólo he tenido la oportunidad de jugar con público en el día de mi debut. El otro día fue la primera vez que pude jugar de titular y con gente. La sensación es increíble y te motiva más», afirmó un joven Dani Olmo que, después de ganar una Liga de las Naciones y una Eurocopa, afronta el Mundial con el objetivo de hacer un triplete único en la historia del fútbol.