Dani Olmo tiene una oferta de Arabia Saudí

Dani Olmo tiene sobre la mesa una oferta de Arabia Saudí que le garantiza un contrato de cuatro temporadas por 60 millones de euros, a razón de 15 kilos netos al año. El futbolista sabe que es un contrato que le arreglaría la vida y que sería un retiro dorado pero quiere quedarse en el Barcelona.

Aunque Dani Olmo ha ido perdiendo protagonismo para Hansi Flick a lo largo de la temporada en detrimento de un Fermín que se ha convertido en titular indiscutible, el internacional español sigue siendo un jugador importante para el entrenador del Barcelona, uno de esos capaces de decidir un partido en una acción individual como se vio con su gol en el último derbi ante el Espanyol.

Dani Olmo quiere quedarse en el Barcelona, aunque sabe que la oferta de Arabia Saudí es muy tentadora: 60 millones de euros netos en cuatro años. El club azulgrana, de momento, lo deja todo en manos del propio futbolista, aunque los dirigentes azulgranas no verían con malos ojos un buen traspaso de Dani Olmo para hacer caja con un jugador muy marcado por sus lesiones musculares y, de paso, aligerar masa salarial.

Dani Olmo pierde el sitio

Dani Olmo regresó al Barcelona, el club en el que se formó, en el verano de 2024. Los azulgrana, que venían de quedarse compuestos y sin Nico Williams, aceleraron su fichaje tras pagar al Red Bull Leipzig 47 millones fijos y casi otros 13 en variables. Toda la temporada pasada estuvo marcada por los problemas del club de Laporta para inscribirle debido a la situación crítica del club azulgrana con el tope salarial. Al final el Barça tuvo que activar la llamada de la intercesión del Gobierno para que, vía CSD, se autorizara la inscripción del internacional español saltándose a la torera todas las normas de la Liga.

Fue decisivo en la conquista del triplete nacional –Liga, Copa y Supercopa– que logró el equipo de Hansi Flick la pasada temporada, aunque las pequeñas lesiones musculares le rompieron el ritmo y volvieron a marcar la temporada de Dani Olmo como tantas otras veces en su carrera. Esta campaña, lo mismo. Apenas ha podido jugar completos cuatro partidos, mientras que ya se ha perdido siete por lesión.

Fermín, que arrancó como un tiro ya en la pretemporada, le ha arrebatado ese puesto en la mediapunta por detrás de los tres delanteros. Pero Hansi Flick sigue confiando en Dani Olmo, sobre todo como solución desde el banquillo por su capacidad para determinar un partido y su tremendo potencial goleador.

Sin haber sido ni mucho menos titular indiscutible sus números le avalan. Cinco goles y dos asistencias en apenas 1.157 minutos convierten a Dani Olmo en un futbolista muy valioso para Hansi Flick en el Barcelona, igual que lo es para Luis de la Fuente en la selección española en la que el azulgrana es uno de los fijos para la lista del próximo Mundial de Estados Unidos.