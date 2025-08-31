Dani Olmo vuelve al origen

Dani Olmo vuelve a su origen con el Barcelona. En Vallecas debutó la temporada pasada con la camiseta azulgrana, también en la tercera jornada, después de perderse las dos primeras por no estar inscrito. Fue un culebrón que duró todo el verano y que luego se extendió a primeros de año. Flick sacó a Olmo en la segunda parte y cambió el partido para lograr la remontada ante el Rayo. Este domingo apunta a titular.

El Barcelona juega este domingo contra el Rayo Vallecano en la misma jornada que el pasado curso. Otra vez en la tercera jornada del campeonato liguero. Dani Olmo apunta a titular en un centro del campo con bajas. No está Gavi, lesionado, y Fermín está en pleno culebrón de mercado.

Es su momento. El de Dani Olmo. Jugó 45 minutos en Mallorca saliendo desde el banquillo y otros 45 minutos en campo del Levante en la segunda parte. En ninguno de los dos fue titular tras sufrir una pequeña lesión a final de la pretemporada. Ahora llega su momento desde el inicio para ganarse la confianza de Hansi Flick.

Dani Olmo vuelve a su origen. En Vallecas comenzó su andadura en el Barcelona el pasado curso. El año pasado, el mediocentro catalán vivió un verano muy duro y muy intenso, ya que el club azulgrana no lograba su inscripción. Costó.

No fue inscrito en las dos primeras jornadas de Liga y se las perdió. No pudo entrar en la convocatoria. Hasta que el Barcelona utilizó la triquiñuela legal de la lesión de Christensen para poder inscribirlo a tiempo antes del cierre de mercado. Luego en enero llegó el segundo capítulo con la polémica cautelar del CSD.

Dani Olmo logró jugar aquel partido en Vallecas en su debut con el Barcelona, pero no fue titular. La primera parte del equipo culé no fue nada positiva y se marchó al descanso perdiendo. Tras la reanudación, Hansi Flick decidió sacarle por Ferran Torres y el partido cambió.

Olmo fue el mejor del Barcelona en aquella segunda parte contra el Rayo Vallecano y el equipo de Flick remontó para ganar en Vallecas con un gol final del mediocentro catalán. También dio un poste y metió varios pases claves. Hizo jugar mejor a su equipo y encandiló a Flick. Pero las lesiones le hicieron perder regularidad.

Ahora, Dani Olmo quiere ganarse de nuevo la titularidad en el Barcelona regresando al inicio de su etapa en el club. En Vallecas comenzó su andadura y en Vallecas quiere resurgir marcando su regreso con gol. Otra vez.