Flick sobre el caso Fermín: «Hablé con él y creo que seguirá»

Hansi Flick atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper tras el entrenamiento culé y en la previa de la tercera jornada de Liga. El Barcelona tendrá que visitar Vallecas este domingo para medirse al Rayo Vallecano antes del primer parón de selecciones de la temporada.

«Ha sido importante empezar con seis puntos, pero queremos ganar el tercer partido. El Rayo e Iñigo están haciendo un gran trabajo. Intentar jugar bien a fútbol, con un juego muy ofensivo. Será un partido difícil contra un equipo que está haciendo un gran trabajo», comenzó declarando Hansi Flick en sala de prensa en la previa de la tercera jornada de Liga.

Sobre el caso Fermín: «De momento, está aquí. Hablé con él, por supuesto, y estoy convencido de que seguirá. No sé qué pasará. Estaré muy contento cuando finalice el mercado. Le dije mi opinión, que se quedará entre él y yo. Entiendo que pueda haber dudas, el fútbol es un gran negocio. Estoy centrado en el equipo y estoy muy contento de que Fermín juegue con nosotros. Es muy importante para nosotros, tiene un estilo de juego muy diferente. Puede ayudar mucho al equipo».

«Él sabe que queremos que se quede. En el comienzo de la semana quizás fue diferente. En los últimos días ha estado más centrado. Lo he visto normal. Para mí, está afrontando bien la situación», añadió sobre el caso Fermín.

Más sobre Fermín: «Es un jugador muy importante con y sin balón. Es bueno entre líneas y creando espacios. También tiene gol y da últimos pases. Cuando está en un buen ‘mood’ es un gran futbolista. Él ama al Barça. No quiero decir demasiado, pero el Barça está en su corazón».

«Nuestra intención es que esté disponible contra el Valencia después del parón, pero depende de su evolución», dijo sobre la lesión de Gavi. También habló del césped de Vallecas: «No podemos cambiar nada. El Rayo también jugará allí».

«Son cosas de la indústria del fútbol que no puedo cambiar. Solo quedan dos días, el final ya está aquí», señaló Hansi Flick sobre jugar con el mercado de fichajes abierto.

«No sé qué opina el club. Siempre estoy centrado en el equipo y no me preocupo por la situación económica y financiera. Todo el mundo sabe que me gustaría que se quedaran todos los jugadores. Esto es lo que puedo decir. El resto de cuestiones se las tenéis que preguntar a otras personas», añadió el entrenador culé.

También valoró el sorteo de la Champions: «Todos tenemos el mismo objetivo: ganar la Champions. Es la mejor competición que jugamos. Este nuevo capítulo de la Champions es muy divertido, lo vi con Marcus y fue muy loco. Estamos muy contentos de participar en esta edición. La temporada pasada jugamos una semifinal fantástica, pero ahora tenemos que trabajar duro para llegar hasta donde podamos».

«Veremos. Tenemos un día más», dijo sobre las dos inscripciones que le faltan al equipo. «Cada partido es diferente. Están haciendo un buen inicio de temporada. Juegan con mucha intensidad. Lo más importante es que juguemos con confianza. Tener el balón, la posesión, usar los espacios que nos den… Esto es lo que tenemos que hacer», dijo sobre el Rayo Vallecano.