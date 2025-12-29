El Gobierno emitirá 65.000 sellos de homenaje a Pablo Iglesias Posse, fundador del PSOE

El Gobierno ha hecho público que, a partir del próximo 12 de enero, Correos emitirá un sello de homenaje a Pablo Iglesias Posse, fundador del PSOE y de la UGT, en el marco del centenario de su fallecimiento. La información se ha hecho pública a través del Boletín Oficial del Estado (BOE), donde se detalla que la emisión filatélica llevará por nombre Efemérides-2026. Pablo Iglesias Posse, 1850-1925-Hoy y contará con una tirada inicial de 65.000 ejemplares, que serán fabricados por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda.

De esta serie, 2.500 sellos se destinarán a cumplir los compromisos internacionales derivados de la pertenencia de España a la Unión Postal Universal y otros organismos internacionales, mientras que 500 unidades se reservarán para intercambios con organismos emisores de otros países, así como para fines de financiación y promoción filatélica.

El BOE también aclara que estos sellos estarán disponibles desde el 12 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2031, y que contarán con el valor postal correspondiente a la Tarifa A de Correos, actualmente fijada en 89 céntimos, según la información publicada en la página web oficial del servicio postal español.

Finalmente, el comunicado subraya que, una vez finalizado el proyecto filatélico, todos los elementos utilizados para la emisión serán destruidos, salvo que la Fábrica considere que alguno de ellos posee un valor histórico o didáctico significativo. En ese caso, el material se conservará y se destinará a instituciones como el Museo de la Fábrica, el Museo Postal y Telegráfico, o cualquier otro museo relevante en la materia.

Con esta emisión, el Gobierno busca rendir homenaje a la figura de Pablo Iglesias Posse, destacando su papel en la historia política y sindical de España, al tiempo que promueve la colección filatélica y la cultura postal entre los ciudadanos y coleccionistas.

El sello nacional valdrá 7 céntimos más

El año que viene Correos subirá 7 céntimos el coste del envío de la carta nacional ordinaria, el producto más utilizado, por lo que tendrá una tarifa de 0,96 euros (en vez de los actuales 0,89 euros). El objetivo de la subida, que se hará efectiva el próximo 1 de enero de 2026, es conseguir una progresiva adecuación a los costes y el mantenimiento la calidad y eficiencia en la prestación del Servicio Postal Universal (SPU).

La entidad postal comunicó el pasado 26 de diciembre que este incremento para el envío de cartas y tarjetas postales nacionales con un peso de hasta 20 gramos que entrará en vigor, por tanto, el jueves que viene.

Otras subidas de precios afectarán a las cartas y tarjetas postales internacionales (ordinarias y normalizadas hasta 20 gramos) que se franquearán con dos euros, frente a 1,85 euros que costaba actualmente, cuando el destino sea Europa, incluido Groenlandia (excluidos Albania, Armenia, Bosnia, Chipre, Georgia, Malta, Moldavia y Rusia).