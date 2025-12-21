Investigan otro intento de robo en una oficina de Correos de Extremadura: no se han llevado los votos ni dinero

Dos nuevos intentos de robo en oficinas de Correos de Extremadura, esta vez en Malpartida de Cáceres y en Alagón del Río (ambas en la provincia de Cáceres). Los hechos han tenido lugar en la madrugada de este domingo, a sólo 3 horas de que abrieran los colegios electorales en la región. Estas dos localidades se encuentran a unos 70 kilómetros de distancia, a una hora en coche aproximadamente.

Los asaltantes han intentado forzar las puertas de las oficinas sin éxito, ya que en ninguno de los casos han podido acceder a ellas. Tampoco se han visto alteradas las cajas fuertes que custodiaban los votos por correo hasta que fueran trasladados a los colegios electorales, que han abierto sus puertas a las 09:00 horas. Así lo ha confirmado la Guardia Civil.

En Alagón del Río sí han podido acceder al edificio anexo a la oficina, donde se encuentra la sede del Ayuntamiento. De allí se han llevado algo de dinero en efectivo.

Según ha publicado el diario ABC, que ha avanzado la información, la Guardia Civil ya está investigando los dos intentos de robo, aunque en ninguno de los casos se han llevado los votos por correo, como sí ocurrió el otro día en el municipio pacense de Fuente de Cantos.

Intentos de robo antes de las elecciones

Estos dos nuevos intentos de robo se han producido después de que el pasado jueves, 18 de diciembre, se produjeran nueve asaltos en distintas oficinas de Correos de Badajoz. Los investigadores creen, en este caso, los autores forman parte de una banda organizada de «delincuencia común».

Los agentes de la Guardia Civil han abierto diligencias para esclarecer los hechos y detener a sus autores.

Sí cabe destacar que el único asalto en el que se llevaron la caja fuerte con los votos fue en el de la oficina de Correos de Fuente de Cantos. Allí sustrajeron 124 votos y unos 14.000 euros. Los afectados por este robo pudieron volver a votar el viernes.