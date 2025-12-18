La banda organizada que se ha llevado cajas fuertes con el voto por correo de las elecciones de Extremadura ha asaltado cinco oficinas de Correos en los últimos días y otras cuatro más en las últimas semanas. La Guardia Civil ha confirmado esta mañana que durante la noche se han cometido tres robos en oficinas de las localidades pacenses de Santa Amalia, Fuente de Cantos y Torremejía, a los que habría que sumar otros dos asaltos más en días anteriores en Talavera la Real y Villafranco. Los investigadores tienen constancia de cuatro asaltos más que elevan la cifra a nueve oficinas violentadas por, sospechan, los mismos autores.

Los investigadores creen que los autores de los nueve asaltos, muchos frustrados, son una banda organizada que de forma sistemática está asaltando las oficinas de Correos de Badajoz intentando robar las cajas fuertes donde se custodian, entre otras cosas, los votos por correo.

Por el momento, fuentes del caso confirman que el robo de votos sólo se ha dado en la oficina de Fuente de Cantos, de cuya caja fuerte, han sustraído 124 votos emitidos para las próximas elecciones del 21-D en Extremadura, además de 14.000 euros. Allí, los ladrones se llevaron la caja fuerte completa.

En Santa Amalia, los ladrones se llevaron el contenido de la caja fuerte pero no robaron los votos, ya que la oficina ya los había enviado al colegio electoral, como hace cada día. En el caso de Torremejía, el asalto fue frustrado.

Además de estos tres asaltos organizados a tres oficinas de Correos, la Guardia Civil investiga otros dos más, registrados hace unos días en Talavera la Real y Villafranco del Guadiana. Semanas antes, ya se habían producido otros cuatro asaltos más a oficinas de Correos en la misma zona que no finalizaron con éxito.

A primera hora de este jueves, María Guardiola, candidata del PP, ha grabado un vídeo denunciando que «alguien quiere elegir por nosotros» en las elecciones de Extremadura. «Que no nos roben la democracia. Este domingo, vota por el futuro de Extremadura», ha señalado la candidata en un vídeo difundido a través de sus redes sociales».

Por su parte, el secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, ha comparecido de urgencia para explica que tiene claro que el objetivo de los robos en las oficinas son los votos por correo y que la acción se debe a una «estrategia absolutamente organizada» para influir en el resultado electoral. Así, ha pedido a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que investiguen los asaltos y ha exigido un procedimiento extraordinario para que los electores afectados no pierdan su derecho al voto.

El objetivo de los asaltos

Frente a las declaraciones de Abel Bautista, fuentes de la Guardia Civil confirman que los hechos ya se estaban investigando, y desde hoy también se suman los tres nuevos casos, incluido el del robo de votos. Se trata de 9 asaltos en total a oficinas de correos, la mayoría frustrados.

Fuentes del Instituto Armado confirman a OKDIARIO que aún es pronto para saber si los nueve asaltos tienen como objetivo el robo de votos por correo o se trata de la obra de una banda de delincuentes comunes.

En cualquier caso, de momento el robo de votos por correo sólo se ha producido en la oficina de Fuente de Caños. En siete de las nueve oficinas, los ladrones no consiguieron llevarse las cajas fuertes.

El robo de los votos por correo en Fuente de Caños se ha conocido justo un día después de que este miércoles el PP enunciara ante la Junta Electoral que su papeleta no se encontraba en los sobres de «determinados» votos por correo solicitados por los ciudadanos. Una situación que desembocó en una denuncia por parte del PP para revelar que a su juicio «no se estaba garantizando el derecho de los electores a ejercer libremente su voto».