Guardiola roza la mayoría absoluta, Vox sube y el PSOE se hunde con su peor resultado de la historia

María Guardiola lograría una victoria rotunda en las elecciones del próximo domingo en Extremadura, con 32 diputados, rozando la mayoría absoluta, que se establece en 33, según la encuesta de Data10 para OKDIARIO.

La candidata del PP suma cuatro escaños más que en los anteriores comicios -mayo de 2023-, los mismos que Vox, que sube a nueve diputados. Aunque el resultado de Guardiola es indiscutible, no amarra aún la mayoría absoluta. Por su parte, el PSOE, encabezado por el imputado Miguel Ángel Gallardo, se desploma: cae nueve escaños y se queda con unos pírricos 19. El empeño de Pedro Sánchez en apostar por el ex presidente de la Diputación de Badajoz, procesado por prevaricación y tráfico de influencias en el caso del hermanísimo, arrastra a los socialistas a un fracaso sin precedentes.

Debacle histórica del PSOE

La encuesta refleja el hundimiento del PSOE, en plenos escándalos de corrupción y cercado por las denuncias de acoso sexual contra dirigentes del partido. El centroderecha saca rédito electoral de esa caída, de la que también se beneficia, aunque mínimamente, Podemos, que lograría un escaño más que en las anteriores elecciones (5).

Guardiola aprovecha la ventaja, disparando un 5,9% la intención de voto para el PP. Hace dos años, PSOE y PP empataron con 28 diputados y el acuerdo con Vox permitió a la dirigente popular alcanzar la presidencia de la Junta.

Ahora, la distancia entre el PP y el PSOE se traduce en los 13 escaños que Guardiola aventaja a Gallardo, 106.640 votos más. Los socialistas se dejan 73.727 papeletas en comparación con los últimos comicios. Más aún, la actual presidenta extremeña suma más votos que toda la izquierda junta (47.740 más). La caída de Gallardo es del 12,4% en apenas dos años.

El candidato socialista acude a las elecciones pendiente de juicio, que comenzará en mayo del próximo año. Se sentará en el banquillo de los acusados junto al hermano del presidente del Gobierno -David Sánchez- por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias en relación a la contratación de éste último en la Diputación de Badajoz. Gallardo es el primer candidato de la democracia que se presenta a unas elecciones estando inmerso en una causa judicial.

La juez del caso, Beatriz Biedma, considera que la plaza de David Sánchez en la Diputación de Badajoz, como coordinador de las actividades de los conservatorios de música, fue creada «a la carta» para el hermano del presidente socialista. Posteriormente, el músico fue ascendido a jefe de la Oficina de Artes Escénicas.

Pese a negar irregularidades, Gallardo propició un movimiento exprés para tratar de dilatar el procedimiento y evitar que la Audiencia le juzgase, renunciando a la presidencia de la Diputación de Badajoz y aforándose como diputado autonómico. La maniobra fue truncada por la juez, quien consideró que se había realizado en «fraude de ley».

A un escaño de la mayoría absoluta

Pese a la victoria holgada de Guardiola, el resultado electoral, hoy por hoy, le obligaría a un acuerdo con Vox. Las relaciones de la candidata con el partido de Santiago Abascal son complicadas, como ha quedado de manifiesto en el cruce público de declaraciones entre ambos dirigentes. La aspirante del PP acusó a Abascal de «machista» al afirmar éste que «quizás» el partido tendría que «cambiar de candidato» y que Guardiola no tiene «cintura suficiente como para saber que si no tiene mayoría absoluta tiene que negociar con otra fuerza política».

En esas negociaciones, Guardiola puede exhibir su rotunda distancia con el bloque de la izquierda y Vox, su auge electoral, pues lograría casi el doble de escaños que en los últimos comicios. La subida en votos es prácticamente idéntica para ambos partidos: 39.756 el PP por 33.902, Vox.

Por provincias, la distancia del PP con respecto al resto de formaciones es incontestable, aglutinando en ambas circunscripciones casi la mitad de las papeletas en disputa. En Badajoz, Guardiola logra 17 diputados (44,1% del voto) y en Cáceres, 15 (45,6%). Gallardo apenas llega a 11 en Badajoz (27,8%) y a ocho en Cáceres (27,1%). Vox logra cinco y cuatro diputados, respectivamente, y Podemos, tres y dos.

Extremadura será el primer test electoral de Sánchez en pleno cerco por las múltiples ramificaciones de la corrupción que afectan a su entorno personal y político: al caso David Sánchez, que impacta de lleno en estas elecciones, se suma el caso Begoña; la trama del PSOE de mordidas a cambio de contratos públicos liderada por Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García -estos dos últimos actualmente en prisión-; la recientemente conocida trama de Leire Díez, o la condena al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, entre otros, además de las denuncias por acoso sexual contra varios dirigentes del PSOE, entre ellos, Paco Salazar, hombre clave en Moncloa y Ferraz y estrecho colaborador del presidente socialista.