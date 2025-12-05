Guardiola llama «machista» a Abascal y el líder de Vox le replica: «Me da la risa»

La presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha dicho este viernes en Hervás (Cáceres) que el líder de Vox, Santiago Abascal, desprende un «tufo machista» que se lo podía dejar «un poquito en casa». El también presidente de Patriots, horas después, ha contestado a la candidata del Partido Popular (PP) a las elecciones extremeñas, asegurando que esas acusaciones no sólo no le «asustan» sino que le «producen risa».

Guardiola ha señalado que no pasa «por el aro» de lo que quiera Abascal y que ella sólo se rinde al interés de Extremadura y de sus ciudadanos. La líder del PP que al presidente de Vox «no le interesa nada» lo que pase en la región y que «no conoce» el territorio.

Además, ha añadido que Santiago Abascal va a estar «15 días pisando esta tierra» y que por su parte se alegra, porque «va a tener la suerte de conocerla y disfrutarla». Sin embargo, Guardiola lamenta que a partir del día 22, después de las elecciones, «no vamos a volver a ver al señor Abascal».

«Ese tufo machista del señor Abascal pues se lo podía quedar un poquito en su casa. Mire, yo no me empecino con nada, yo creo que ya lo he dicho en reiteradas ocasiones y además he tenido la oportunidad de mostrarlo durante todo este tiempo. Yo desde luego sólo me rindo al interés de Extremadura y de los extremeños», ha señalado Guardiola.

La candidata del PP en Extremadura ha contestado a las preguntas después de que Abascal haya deslizado en el diario Hoy que «quizá» los populares tengan que cambiar de candidato «si Guardiola se empecina», además de valorar que la líder del Partido Popular no tiene «cintura suficiente como para saber que si no tiene mayoría absoluta tiene que negociar con otra fuerza política».

María Guardiola dice que igual le tienen «un poquito de miedo el señor Abascal y los señores de Vox» y que ella no tiene «ninguno» y quiere defender su tierra, a su gente y es lo único que le «interesa», «independientemente del resultado que saque» en las elecciones del 21 de diciembre en Extremadura.

La respuesta de Abascal

Abascal ha contestado a Guardiola y deja claro que el señalamiento de la líder popular en Extremadura no le «asusta» y que incluso le «da la risa» que le tache de machista. El presidente de Vox asegura que se trata de un recurso del PP porque «no son capaces de negociar» y se ha centrado en la convocatoria de unas elecciones que son, en su opinión «innecesarias» y provocadas por no llegar a un acuerdo con la formación verde.

El dirigente de Vox ha señalado que esta reacción de Guardiola es «verdaderamente sorprendente» y prefiere reírse «ante esa afirmación». «Eso de acusar de machista a diestro y siniestro le habrá servido quizá para medrar en su partido», ha dicho Abascal, que señala que ese tipo de acusaciones son «el recurso de algunas personas y de algunas mujeres, en este caso, cuando no son capaces de debatir».