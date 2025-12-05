Guardiola y Feijóo arrancan por separado la campaña extremeña: la candidata no quiere «nacionalizarla»

Alberto Núñez Feijóo y María Guardiola han arrancado la campaña electoral por separado. Él, desde Almendralejo. Ella, desde Mérida. Un espacio «clave», ya que acoge la sede del Ejecutivo extremeño. Según ha podido saber OKDIARIO, la decisión responde a una petición que parte de la propia Guardiola para evitar que estas elecciones quedaran subordinadas a la política a nivel nacional.

Separados por apenas 29 kilómetros de distancia, el presidente nacional del Partido Popular y la candidata popular a la reelección a la Presidencia de la Junta de Extremadura, han protagonizado sendas pegadas de carteles. Pasadas las 00:00 horas de la noche, brocha encolada en mano y rodeados de miembros del partido, también de la candidatura del PP, ambos líderes, desde sus respectivos enclaves, han fijado los pasquines con el rostro de Guardiola y que consigo, rezan el lema de campaña «Más Confianza, Más Extremadura».

El acto de la pegada de carteles -al menos una veintena de ellos posan ya sobre la Plaza de la Villa de la capital emeritense, también en las principales plazas de Badajoz y Cáceres- trasciende más allá de lo que viene siendo lo tradicional en unas elecciones. Se trata de un gesto simbólico más con el que los partidos, y por segunda vez consecutiva la popular Guardiola, dan el pistoletazo de salida a unas elecciones que serán decisivas en su autonomía, pero sobre todo, en España.

Es por ello que, desde el entorno de Guardiola, se haya trasladado la idea de no «nacionalizar la campaña» para no perjudicar los intereses de los extremeños así como de la propia candidata. «El PP quiere disputar estas elecciones en clave regional, no estatal», han destacado miembros del partido en Extremadura en conversaciones con este medio. Todos ellos, además, coinciden en que, pretender lo contrario, podría enturbiar no sólo sus esperanzas de mantener el Gobierno autonómico sino que, por otra parte, podría mermar las oportunidades del PP de poder aspirar a una mayoría «sin ataduras».

Objetivo: blindar a Guardiola

La estrategia dual de Feijóo y Guardiola. Sin embargo, dual, se ha interpretado como un intento, por parte del jefe del principal partido de la oposición a Pedro Sánchez, de blindar el espacio político de la candidata extremeña. Un gesto político que, sin embargo, no deja de tener una gran carga simbólica en tanto que se produce en un momento en el que la conversación política tiende a colonizar todo tipo de contienda territorial.

La líder popular en la región extremeña ha construido buena parte de su campaña sobre la idea de un PP extremeño con voz propia que no se diluya en las dinámicas estatales. Su único objetivo pasa ahora por disputar el voto conservador y el de las zonas rurales con un discurso centrado en la gestión autonómica y los servicios públicos.

De hecho, en sus primeros actos previos al inicio de campaña, Guardiola ha evitado hacer referencias de manera directa a la confrontación política nacional. A ello, ha preferido salir a subrayar su compromisos locales en Sanidad, Educación o infraestructuras. También de apoyo al mundo rural y a la industria agrícola y ganadera.

Tras este arranque de campaña, restan 15 días en los que la candidata del PP va a buscar reafirmar su proyecto autonómico. Uno que ha asegurado, no vendrá condicionado por agendas externas. Con la madrigada de este viernes, se lanza a perfilar una campaña de equilibrio constante bajo el paraguas de la proyección nacional del PP y el deseo propio, el de Guardiola, de mantener la contienda en clave autonómica.