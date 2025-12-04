Feijóo retrata al PSOE de Sánchez: «La bandera de la limpieza la tienen tan caída como la del feminismo»

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha cargado este jueves contra la doble moral y la lucha de la causa feminista que abandera el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. A su juicio, en el seno del PSOE así como de la Moncloa, «la bandera de la limpieza la tienen casi tan caída como la del feminismo».

«Extremadura merece tener una presidenta que defienda a las mujeres», ha destacado el jefe del principal partido de la oposición que este jueves ha acudido al municipio de Don Benito para arropar a la candidata a la reelección a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola.

«Un político como Sánchez, que abandona al conjunto de los extremeños y los españoles pensando en siete votos, sólo se merece un castigo de los ciudadanos de Extremadura», ha señalado Feijóo en clara alusión a los diputados de Junts en el Congreso.

Feijóo, no obstante, es la segunda vez que viaja a Extremadura para arropar a Guardiola, fue el pasado mes de octubre en el municipio pacense de Lobón donde se desarrolló un primer acto de partido de precampaña. En esta ocasión, el líder popular ha querido destacar ante un centenar de afiliados, también miembros de la candidatura de Guardiola.

Para el líder del PP, ella haya sido la única que, durante toda su legislatura, ha mostrado su compromiso con los ciudadanos, pero sobre todo, con las mujeres. Considerada un valor al alza, Feijóo ha destacado que ella no les ha fallado como, por contra, sí que ha hecho el Ejecutivo de Sánchez.

«¿Qué le pueden decir a las mujeres?», se ha preguntado Feijóo tras recordar que fue el Gobierno central, con sus políticas feministas, el que haya beneficiado con su leyes a «1.400 violadores y pederastas» que hoy en día, bien han visto rebaja sus condenas o bien están disfrutando de una libertad que no se merecen.

En este sentido, ha tirado de ironía al denunciar la hipocresía del PSOE respecto al feminismo. Tras ello, ha criticado que una persona como Paco Salazar, máximo colaborador de Sánchez en su Gabinete, haya estado hasta seis años en La Moncloa sin que haya sido detectado ni mucho menos, apartado de su responsabilidad. También cuando «han dado carpetazo a las denuncias hasta que el precio de la opinión pública se ha vuelto insoportable». Eso, ha asegurado Feijóo, acredita «la doble moral del PSOE».

Con todo, el líder del PP también ha tenido palabras para los socios de Sánchez. «¿Los socios del Gobierno qué actitud están teniendo? ¿Miran hacia otro lado aceptando a este tipo de agresores sexuales?», se ha preguntado para luego concluir que «el PSOE es un partido peligroso para las mujeres».

«Calladita estás más guapa. Y si el agresor es del Partido: hermana, ya veremos si te creo: ése es el nuevo eslogan del PSOE», ha ironizado Feijóo. A su juicio, «la mayor hipocresía del sanchismo, ha sido su feminismo de pacotilla, y ahora toda España lo sabe».

«Zona cero del sanchismo»

Durante la celebración de una comida mitin que ha reunido a un centenar de afiliados del PP en el Hotel Vegas Altas, Feijóo ha querido poner de manifiesto que nadie en esta campaña electoral se merezca más el apoyo de los ciudadanos extremeños que Guardiola.

En este sentido, ha lamentado que la autonomía haya «sido, tristemente, la zona cero de la decadencia sanchista», habida cuenta, ha asegurado, de que «fue una de las primeras paradas del coche de las primarias» donde además se cocinó el «chanchullo» del hermano de Sánchez.

David Sánchez, apodado David Azagra, está a la espera de ser juzgado el próximo día 28 de mayo acusado de varios delitos contra la Hacienda Pública. Junto a él, el candidato del PSOE a la Presidencia extremeña, Miguel Ángel Gallardo, que le enchufó en una plaza en la Diputación de Badajoz.