Guardiola ofrece a los autónomos extremeños bajas a coste cero y ayudas al relevo generacional

María Guardiola, candidata del Partido Popular a la reelección a la Presidencia de la Junta de Extremadura, ha situado a los autónomos en el centro de su programa electoral. Entre sus principales medidas, la líder popular apuesta por la creación de una tarifa «coste cero» para aquellos trabajadores que estén de baja. También facilitar, entre otros, el relevo generacional de los negocios cuyos dueños estén en edad de jubilación.

Dar respuesta a los problemas estructurales de la región ha sido uno de los principales propósitos con los que se ha concebido la elaboración de un documento, que recoge un total de 608 medidas, con el que la aún líder regional -hasta el momento en que dé comienzo la campaña electoral el próximo viernes- buscar continuar con su trabajo, también el de su partido, de transformar Extremadura.

Lo cierto es que la extremeña es una de las comunidades donde las pequeñas empresas y las pymes sostienen buena parte de la actividad económica. En la actualidad, la región cuenta con casi 82.000 trabajadores por cuenta propia que se encuentran ahora mismo en activo; un 60% de los mismos trabaja en el medio rural. De todos los sectores, es además el de los servicios el que genera el mayor impacto económico: alrededor del 61% del PIB regional.

Baja con «coste cero»

La medida denominada como «coste cero de tu baja» es, sin duda, una de las más llamativas del programa de Guardiola. Con ella la candidata popular se compromete con la creación de un nuevo programa de apoyo económico que, durante al menos dos meses, financiaría los costes de las cuotas de aquellos autónomos que se encuentren en situación de incapacidad temporal.

Con este mecanismo, la Junta extremeña financiaría al 100% los pagos de los trabajadores por cuenta propia para evitar que deban asumir una carga económica adicional. Ésta protección, que no ha dejado de ser una reivindicación histórica del colectivo, vendría a equiparar la protección de los autónomos con la de muchos asalariados.

El objetivo de esta norma calificada como «prioritaria» para Guardiola, es ofrecer una red de seguridad que permita que estos empresarios, en caso de caer enfermos o tener que hacer frente a una lesión, no vean comprometida su actividad económica.

Impulso al relevo generacional

Otro de los pilares del programa de la líder popular son aquellas iniciativas orientas a los negocios cuyos propietarios entran en la edad de jubilación o prevén abandonar la actividad.

En este sentido, son dos las propuestas de Guardiola. Una primera enfocada a facilitar la contratación de familiares, denominada como la tarifa «cero familiar colaborador», con el fin de apoyar a aquellos trabajadores que deseen incorporar a un hijo o sobrino, por ejemplo, como colaborador de su negocio o actividad profesional.

La ayuda, que estaría destinada además sufragar total o parcialmente el coste de la cuota de la Seguridad Social, pretende favorecer la continuidad, la consolidación y, en definitiva, el relevo generacional en el trabajo autónomo. Junto a ella, la candidata del PP se compromete también a la creación de una «tarifa quédate» para aquellos trabajadores autónomos extremeños mayores de 65 años.

Esta última permitiría que se beneficiaran de una tarifa reducida o de una tarifa 0 durante el segundo año de actividad. Una iniciativa con la que, según destacan los populares, se podría incentivar «la continuidad y el establecimiento de negocios» que ya están en funcionamiento, sin tener por ello, cuando no estuviesen sus dueños, cesar su actividad.

Todas estas subvenciones podrán aplicarse tanto a jóvenes emprendedores que quieran continuar con un negocio ya existente, así como a familiares que decidan asumir la actividad de la empresa. La medida, además, se encuentra dirigida especialmente a las zonas rurales, donde la falta de relevo amenaza la supervivencia de numerosos negocios tradicionales.