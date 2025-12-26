Un fallo eléctrico, probablemente un cortocircuito, pudo provocar el incendio de la casa de Alhaurín el Grande en el que han fallecido dos menores de 15 y 16 años. Esa es la hipótesis principal con la que trabajan los investigadores que acaban de acceder al interior de la vivienda donde se produjo la tragedia.

Un incendio mortal, en Alhaurín, que alcanzó grados de gran intensidad debido a la motocicleta que las víctimas guardaban en la entrada de la planta baja de la casa, o los patinetes eléctricos que también poseían, según indican los vecinos de la zona.

El equipo de investigación de la Guardia Civil ha entrado en la vivienda después de que los bomberos despejaran el inmueble ya que la intensidad de las llamas provocaron el desprendimiento de parte del techo de la planta baja, el lugar donde se originó el siniestro. En cualquier caso, los agentes están a la espera de las conclusiones de las autopsias de las dos víctimas, un dato que puede orientar la investigación en uno u otro sentido.

El fuego arrancó en la planta baja

La vivienda devorada por el incendio de Alhaurín el Grande constaba de una planta baja, primera planta y una zona abuhardillada. Las llamas, según los testigos, arrancaron en la planta inferior atrapando a las víctimas en la planta superior.

Varios testigos del incendio han alertado al teléfono único de Emergencias 112 a las 8:00 de la mañana de este jueves de Navidad. Avisaron de que había una vivienda en llamas en la calles San Rafael, y que dentro había varias personas atrapadas por el fuego.

Tras recibir el aviso, se han desplazado hasta el lugar de los hechos efectivos de la Guardia Civil, Emergencias 061, la Policía Local y los Bomberos del Consorcio Provincial, que llegaron desde los parques de Coín y Alhaurín de la Torre.

Rebeca y Juan Antonio, los dos adolescentes de 15 y 16 años, fallecidos en el incendio de Alhaurin el Grande, Málaga, subieron a la planta de arriba desde donde pidieron auxilio a los vecinos. Sin embargo, las llamas alcanzaron una fuerza inusitada debido a la gran cantidad de material inflamable que se acumulaba en la planta inferior, provocando el colapso del techo y la muerte de las dos víctimas sin que los bomberos pudieran hacer nada por salvarlas.