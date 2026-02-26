La provincia más olvidada de España tiene un pueblo mágico con un castillo templario

España tiene muchas joyas repartidas por toda la península ibérica y la comunidad autónoma alberga una gran cantidad de ellas. Una de las zonas que más belleza desprende desde el sur del país es la Sierra de Cazorla, situada en la provincia de Jaén, y que cuenta con un pueblo único con uno de los castillos más famosos del territorio. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre La Iruela, el pueblo de Jaén en el que puedes visitar un castillo templario.

Andalucía cerró el año 2025 con un récord histórico de turistas después de que 37,9 millones de personas (un 5,2% más que en 2024) se dejaran caer durante el año por Málaga, Sevilla, Córdoba, Cádiz, Huelva, Granada, Almería y Jaén. En esta última se encuentra uno de los puntos de orgullo de la zona, que es la Sierra de Cazorla, una comarca ubicada en el Alto Guadalquivir donde se encuentra el parque natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Este es el mayor espacio protegido de España y el segundo de Europa, reconocido en 1983 como Reserva de la Biosfera por la Unesco.

Esta joya situada en Jaén abarca 28 municipios, entre los que está La Iruela, un pueblo de casi 2.000 habitantes que se encuentra a 932 metros sobre el nivel del mar y que está situado a los pies de El Escribano, una peña rocosa. Esta localidad es famosa porque cuenta con un castillo templario que es historia de la región y que es visitado al año por miles de turistas que se dejan caer por un pueblo que fue declarado conjunto histórico-artístico en 1985.

El castillo templario en un pueblo de España

«La Iruela se atisba a lo lejos en la inmensa roca sobre la que se asienta su castillo, en el que se han establecido tres épocas distintas de construcción, desde los templarios medievales hasta los castellanos y nobles del XVI», se puede leer en la página de turismo oficial de la Sierra de Cazorla.

«Los tres recintos amurallados de La Iruela son testigos de este paso del tiempo. Al pie de esta mole de piedra cargada de encanto y leyendas, se levanta el que fuera templo parroquial dedicado a Santo Domingo de Silos y que fuera construido por discípulos de Vandelvira que se encontraban a la sazón construyendo el templo de Santa María de Cazorla. Este templo ardió en la invasión francesa y más tarde se convirtió en cementerio», se puede leer en esta página web.

Para encontrar los orígenes de este castillo templario, hay que retroceder hasta el siglo XI, en la época musulmana, cuando los almohades crearon el primer recinto de esta fortaleza. «Posteriormente, aquel pequeño refugio evolucionaría hasta convertirse en un castillo roquero, que a pesar de sus pequeñas dimensiones sería muy difícil de tomar», dice la página web dedicada a los castillos y fortalezas de Jaén.

En 1231, el arzobispo de Toledo don Rodrigo Ximénez de Rada tomó la ciudad y este castillo de origen árabe pasó a la Orden del Temple por orden de Fernando III. Una vez perdida su función militar, pasó a ser un cementerio y ya en 1985 fue declarado Conjunto Histórico Artístico con motivo de su singular arquitectura y belleza paisajística. «Tras una reciente restauración en el recinto del castillo de La Iruela, se ha construido un teatro al aire libre similar a los teatros griegos clásicos, donde se llevan a cabo actividades artísticas y culturales», indica esta web.

Así que si hoy visitas este castillo templario de La Iruela, podrás reconocer la torre del homenaje, su torre-puerta y la Iglesia de Santo Domingo, que siguen siendo referencia en un pueblo donde también podrás degustar el AOVE de la zona, el paté de ciervo o jabalí, sus famosas aceitunas y la repostería tradicional de la zona.

Horario del castillo de La Iruela