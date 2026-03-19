Hoy, 19 de marzo de 2026, la provincia de Barcelona se presenta con intervalos nubosos que irán despejándose hacia el final del día. Se esperan algunas precipitaciones débiles en el litoral y prelitoral durante la mañana, mientras las temperaturas descenderán, especialmente en el interior norte. El viento soplará moderado del nordeste en la costa y flojo en el resto. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 19 de marzo

Barcelona: cielo cambiante con chubascos y viento

El cielo de Barcelona se despereza lento esta mañana, con nubes que se entrelazan en un baile suave, dejando entrever claros que prometen un día cambiante. A medida que avanza la jornada, la probabilidad de chubascos se asoma, especialmente hasta el mediodía, mientras el viento sopla del este a una velocidad moderada, trayendo consigo una sensación térmica que podría hacer que el día se sienta más fresco de lo que marcan los termómetros, alcanzando un máximo de 16 grados.

Ya por la tarde, el sol se asomará como un tímido invitado y la lluvia dará paso a un cielo más despejado, aunque el viento podría intensificarse con ráfagas que alcanzan los 45 km/h. La humedad, que se mantendrá en niveles moderados, hará que el ambiente se sienta un poco más pesado. Con la salida del sol a las 6:56 y su despedida a las 19:01, disfrutaremos de más de 12 horas de luz, un regalo que nos invita a aprovechar el día, aunque con un paraguas a mano por si acaso.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes grises y viento fuerte

Las nubes grises se ciernen sobre L’ Hospitalet de Llobregat, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 13 grados y una sensación térmica que puede descender hasta los 10. A medida que avanza el día, el viento soplará con fuerza desde el este, alcanzando ráfagas de hasta 45 km/h y la probabilidad de lluvia se sitúa en un 40% hasta el mediodía.

A medida que la tarde se aproxima, el cielo se despejará, dejando atrás la amenaza de lluvias, aunque las temperaturas no superarán los 16 grados. La humedad, que puede llegar a ser del 65%, hará que la sensación térmica se sienta más fría. Es recomendable llevar un paraguas por si acaso y no olvidar la bufanda para combatir el viento fresco que persistirá durante el día.

Cielo nublado con posibles lluvias en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo parcialmente nublado y una temperatura mínima de 9 grados, que se siente aún más fresca debido a la sensación térmica de 7 grados. A medida que avanza la mañana, la probabilidad de lluvia se sitúa en un 45%, por lo que es recomendable llevar un paraguas. El viento soplará desde el este a una velocidad media de 20 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco.

Durante la tarde, el cielo se despejará y la temperatura máxima alcanzará los 16 grados, con una sensación térmica que podría llegar a los 16 grados también. La probabilidad de lluvia será nula, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más agradable. Con 12 horas de luz desde la salida del sol a las 06:56 hasta la puesta a las 19:01, será un día variable, pero con un final prometedor.

Cielo variable y tarde agradable en Sabadell

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo que alternará momentos de nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 15 grados y aunque hay una ligera posibilidad de lluvia por la mañana, se espera que la tarde se mantenga seca y agradable, con un viento suave que no incomodará.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas con tranquilidad. Aprovechar las horas de sol será una excelente manera de recargar energías y disfrutar del ambiente.