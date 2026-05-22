Ayuso retrata a Sánchez: «Le pasó la cartera ministerial de la corrupción de Ábalos al caradura de Zapatero»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado a Pedro Sánchez como líder del ‘caso Zapatero’ por «pasar la cartera ministerial de la corrupción de Ábalos a Zapatero». La líder madrileña ha subrayado que Sánchez «ha unido su destino» al del ex presidente, al que ha calificado como «el padrino del sanchismo». Ayuso ha reprochado la hipocresía del PSOE en este caso, al que acusa de «haber pasado de la ceja a la bandeja».

Desde un evento celebrado este viernes en Madrid por los tres años de legislatura de Ayuso y el alcalde, José Luis Martínez Almeida, la presidenta madrileña ha exigido a Sánchez que convoque elecciones de forma inmediata. «Está obligado a irse a su casa, ya que no vale esconderse en los socios», ha afirmado, antes de señalar lo que explica la resistencia del presidente a acudir a las urnas: «Tiene miedo de convocar elecciones porque tiene miedo de acabar de compañero de Koldo y Ábalos». Para la presidenta, el ‘caso Zapatero’ no es un asunto interno, sino «un escándalo que traspasa fronteras» y que hace «imprescindible» la celebración de comicios.

La parte más intensa del discurso ha estado reservada para Venezuela. Ayuso ha acusado directamente a Zapatero de «haber hecho negocio en Venezuela mientras 8 millones de personas se morían de hambre» y ha extendido la crítica al Gobierno central, al que ha reprochado que la única lección que ha extraído de su relación con el régimen de Caracas es la de «atacar a los jueces» cuando estos les investigan.

Ayuso ha ido más allá en su ofensiva y ha acusado a Pedro Sánchez de querer arrastrar a Madrid hacia lo que ha denominado «las narcodictaduras», advirtiendo que «desde la Comunidad de Madrid no lo vamos a permitir».

En esa misma línea, la presidenta ha descrito un Gobierno dispuesto a hacer «lo que sea» con tal de aferrarse al poder: «Harán escraches, barricadas, repetirán el 15M porque no aceptan que la corrupción les obliga a convocar elecciones». Una actitud que, a su juicio, se extiende también a los socios de coalición, a quienes ha acusado de no romper con el Ejecutivo únicamente «porque están todos colocados». Ayuso ha advertido además de las consecuencias económicas de esa dependencia mutua: «Van a empezar a darle dinero a todos los nacionalistas. Cada día que avanza la trama, lo pagamos todos los españoles».

Con todo, la presidenta ha reservado una acusación singular para Zapatero, al margen del escándalo que lleva su nombre. Lo más grave que ha hecho el expresidente, a su entender, es haber «blanqueado a Bildu y a Puigdemont» en su papel de arquitecto de los pactos que llevaron a Sánchez a la Moncloa. Para Ayuso, esa responsabilidad convierte a Zapatero no solo en un actor incómodo para el PSOE, sino en una pieza central de la estrategia que ha reconfigurado la izquierda española en los últimos años.

Ayuso ha acusado al Ejecutivo central de promover la pobreza porque «quieren enfrentamiento y tensión social para que la gente les siga votando». La líder madrileña también ha reprochado al Gobierno de Sánchez «ir contra las empresas para que la pobreza en España perdure».

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha empezado su intervención remarcando las mayorías absolutas del PP en el Ayuntamiento y en la Comunidad de Madrid a pesar de que les habían dicho que «las mayorías absolutas de Madrid eran cosas del pasado».

Desde esta posición de fuerza, Almeida ha mandado un mensaje a la izquierda madrileña, a quien le ha acusado de «menospreciar a los madrileños» y ha asegurado que van a «revalidar la mayoría absoluta» porque Madrid «no se puede permitir ni un segundo de socialismo».

El alcalde también se ha dirigido al Gobierno central, al que ha acusado de ser un «partido corrupto» en el que «gobiernan los Ábalos, los Santos Cerdán, los Zapatero y, por encima de ellos, Pedro Sánchez». Para Almeida no existe un caso Zapatero, sino que es el «caso Partido Socialista Obrero Español», ya que todo lo que ha conseguido es gracias al partido.

Por último, Almeida ha puesto el foco en la oposición madrileña y ha acusado a Más Madrid de «repartir puestos» por la decisión que ha llevado a Mónica García a liderar la candidatura en las elecciones del año que viene y a Emilio Delgado al Congreso de los Diputados. Una operación que, según el alcalde, responde más a intereses orgánicos que a un proyecto político real para la ciudad.