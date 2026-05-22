El Ateneo de Madrid acogió este jueves un acto de la asociación Facua bajo el lema Frenar a la extrema derecha, que acabó convirtiéndose en un mitin para justificar la ineficacia de las políticas de vivienda del PSOE. Óscar Puente, ministro de Transportes, tomó la palabra para admitir que «la izquierda está encontrando muchas dificultades para solucionar el problema de la vivienda», pero rápidamente pasó al ataque para eludir sus responsabilidades.

Dado que el Gobierno de izquierdas sigue buscando culpables externos a la grave crisis inmobiliaria que ahoga a los españoles el ministro echó balones fuera. Pese a que el PSOE lleva ininterrumpidamente en el poder desde junio de 2018, Puente defendió que las causas tienen «raíces muy profundas» y culpó a las comunidades autónomas del PP. Una evasiva que no convenció a parte del público, provocando que una de las asistentes le interrumpiera gritándole un rotundo «¡Mentira!».

«La reacción, que es ponerse en manos de quien creó el problema, fundamentalmente es muy difícil», señaló Puente, intentando culpar a la oposición. El ministro argumentó que el drama inmobiliario en España «tiene unas raíces muy profundas» debido, según él, a que históricamente el país ha renunciado a tener un patrimonio público de vivienda bien dimensionado y permitió la desclasificación de las VPO (Viviendas de Protección Oficial).

Ocho años de PSOE sin soluciones a la vivienda

Cabe recordar que el PSOE de Pedro Sánchez lleva gobernando España desde la moción de censura de junio de 2018. Ha pasado casi una década desde que Sánchez llegó a La Moncloa y, lejos de solucionarse, el precio de compra y alquiler ha alcanzado máximos históricos, asfixiando a jóvenes y familias.

Pese a esta hipocresía, Puente pidió aún más paciencia, asumiendo el fracaso a corto y medio plazo. «No vamos a resolver el problema ni en un año, ni en dos, ni probablemente en cinco», anticipó el ministro, justificando que dimensionar un parque público exigirá muchísimo tiempo.

El ataque de Óscar Puente a Madrid y la defensa de Cataluña

Sin asumir el balance negativo de los últimos ocho años de socialismo, el ministro de Transportes optó por la habitual estrategia de señalar a los gobiernos autonómicos de derechas, acusándoles de boicotear las medidas de control del mercado y de precios.

Puente hizo hincapié en las marcadas diferencias territoriales. Por un lado, alabó a Cataluña, asegurando que allí «sí se están aplicando limitaciones en los precios». Por otro, cargó, como siempre, contra las zonas gobernadas por el Partido Popular. «Vemos otros ejemplos, como el caso de Madrid, en el que es la barra libre y estamos viendo que Madrid se está convirtiendo en un lugar imposible», zanjó el ministro, obviando que la limitación de precios en Cataluña ha provocado un hundimiento de la oferta de alquiler, agravando aún más el problema de acceso a la vivienda.