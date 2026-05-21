Pablo Iglesias y una horda de podemitas agreden a una periodista de OKDIARIO cuando pregunta por la corrupción del PSOE

Una periodista de OKDIARIO ha sufrido una agresión de una horda de podemitas y del ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, cuando le preguntaba por la corrupción del PSOE. Los hechos han ocurrido tras un evento llamado Frenar a la extrema derecha.

«Después de este acto, ¿cómo piensa frenar la corrupción en vez de la extrema derecha?», le pregunta. «OKDIARIO es un medio corrupto», le responde el ex vicepresidente segundo del Gobierno.

Seguidamente, Pablo Iglesias, de muy malas maneras, la empuja y le arranca el micrófono de forma agresiva. El ex líder de Podemos ha comenzado a zarandear sus brazos delante de la periodista mientras una horda de podemitas ha comenzado a aplaudir, vitorear y a escupirla.

Tras la agresión, la periodista ha acudido a un agente de la Policía Nacional que se encontraba en la zona para denunciar la agresión sufrida por parte de Pablo Iglesias y el grupo ultraizquierdista que se encontraba en el acto.