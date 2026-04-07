Iglesias a ‘Javierito’ Ruiz tras el audio con Villarejo que le deja como mentiroso: «Te han enviado una cabeza de caballo»

Javier Ruiz, presentador del programa Mañaneros 360, de TVE, retratado este martes por OKDIARIO tras negar cualquier tipo de relación con el ex comisario José Manuel Villarejo, ha acudido a Pablo Iglesias para comentar el audio desvelado por este periódico que le deja como un mentiroso. «Te han enviado una cabeza de caballo», le ha asegurado el fundador de Podemos tras entrar en directo en el programa de quien Villarejo calificó el lunes como Javierito.

Además de llamar «sicario» al director de este periódico, Eduardo Inda, el podemita ha peloteado a Ruiz asegurando que han utilizado «el mecanismo de siempre», en referencia a OKDIARIO. «Lo que han hecho contigo esta mañana es tratar de enviarte una cabeza de caballo», ha afirmado Iglesias, incidiendo a continuación en que Javier Ruiz es «uno de los pocos periodistas que en este país se atreve a decir determinadas cosas».

«La manera en la que la derecha está rabiando contra TVE, es porque en TVE se están pudiendo decir cosas que antes no se podían decir», ha añadido Iglesias, que ha destacado que «antes ningún periodista se atrevía» a señalar «por corrupción» a periodistas como Ana Terradillos o Antonio García Ferreras, algo que él puede hacer libremente en la TV pública.

Minutos antes de la llamada a Pablo Iglesias, Javier Ruiz ha reconocido que mintió en el programa del día anterior al desvincularse del comisario Villarejo. «Una respuesta mínima a un intento de desviar la atención. Porque esto es lo que es, un intento de desviar la atención», ha comentado en primera instancia.

«El comisario Villarejo ha filtrado hoy a un medio una conversación que tuvo conmigo en 2017 que, sinceramente, yo ni recordaba haber tenido», se ha justificado Ruiz, que quita hierro a este asunto destacando que son «hechos pasados de 2017», cuando él pertenecía a «otra cadena».

«Villarejo intenta que toda la prensa empate. La que conspiró con él, la que trabajó para él, la que cobró de él y la que todavía le sirve a él, y los que no. Algunos no hemos trabajado para Villarejo, no hemos cobrado de Villarejo, no hemos mentido por Villarejo y mucho menos lo hemos hecho a sabiendas», ha denunciado Ruiz, tras asumir que OKDIARIO, al publicar el audio, le ha retratado. «Los que no somos parte de esas tramas, por favor suéltenos el brazo. No todos somos iguales», ha dicho al ex comisario.

El audio de Javier Ruiz

Javier Ruiz interrumpió el lunes en Mañaneros, el magacín matinal de TVE que conduce, una intervención del ex comisario José Manuel Villarejo en la que este afirmaba que habían sido «buenos amigos». Visiblemente enfadado y alterado, el presentador llamó «embustero» a Villarejo en directo y negó haber mantenido ningún tipo de relación con él.

Sin embargo, OKDIARIO ha tenido acceso en exclusiva a un audio que deja como mentiroso al presentador. En el mismo, correspondiente al año 2017, según ha reflejado el propio protagonista, Ruiz no sólo trata con cercanía a Villarejo, sino que se ofrece a seguir hablando en el futuro con el imputado en la Operación Kitchen. «No me das el coñazo, hablamos y si hay alguna novedad que vayamos a sacar, te aviso», le dice el presentador al ex comisario en un tono distendido y de absoluta confianza, algo que había negado, rotunda y contundentemente, Ruiz en su programa.