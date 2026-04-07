El periodista Javier Ruiz ha asegurado este martes que no recordaba las conversaciones que mantuvo con el ex comisario José Manuel Villarejo después de que OKDIARIO publicara los diálogos que evidencian la relación que efectivamente existía entre ambos y que lo dejan como a un mentiroso. «El comisario Villarejo ha filtrado hoy a un medio una conversación que tuvo conmigo en 2017 que, sinceramente, yo ni recordaba haber tenido», se ha justificado el presentador de Mañaneros, el magacín matinal de TVE.

Javierito, alias que le asigna el propio Villarejo, ha continuado alegando de forma nerviosa y reiterada que nunca ha trabajado para el ex comisario y que nunca ha cobrado dinero de él por obtener informaciones. «Villarejo intenta que toda la prensa empate, la que conspiró con él, la que trabajó para él, la que cobró de él y la que todavía le sirve a él y los que no. Algunos no hemos trabajado para Villarejo. No hemos cobrado de Villarejo. No hemos mentido por Villarejo y mucho menos lo hemos hecho a sabiendas», ha asegurado Ruiz durante su programa, pese a existir un audio que prueba la relación que el periodista tenía con el propio Villarejo.

La evidencia que le deja como un mentiroso es tal que su propio espacio de Mañaneros ha tenido que salir en su defensa a través de redes sociales. «El ex comisiario pretende desviar la atención señalando al presentador de Mañaneros 360. Su estrategia al descubierto», han publicado.

🔵@Ruiz_Noticias responde a Villarejo El excomisario pretende desviar la atención señalando al presentador de ‘Mañaneros 360’. Su estrategia, al descubierto#Mañaneros7A https://t.co/CfpoB4nErB pic.twitter.com/1UFRQ03v6Q — Mañaneros 360 (@MananerosTVE) April 7, 2026

La polémica comenzó este lunes, después de que José Manuel Villarejo asegurara en directo que Javier Ruiz y él habían sido «buenos amigos». «Don Javierito», como le llamó Villarejo, interrumpió al ex comisario jubilado, aunque este no podía oírle, para corregir sus palabras. «No, no, no. No, comisario. No vamos a tener diálogo en directo, pero buenos amigos, usted y yo ni nos conocemos nunca en la vida», se apresuró a corregir el presentador.

Tras eso, Ruiz también aprovechó para acusar a Villarejo de ser «amigo de otros presentadores», aunque el ex comisario no podía responder ni escuchar sus palabras. «Usted es amigo de otros presentadores. Se está equivocando usted. No nos conocemos usted y yo, comisario. Usted intentó contactar conmigo. Lo hizo a través de teléfono móvil cuando contamos una información por usted. Y no nos hemos tomado ni un café. No nos hemos visto en la vida», aseguró un histérico presentador.