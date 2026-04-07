La mala memoria de ‘Javierito’: bromeaba con Villarejo y quedaban para pasarse información

Javier Ruiz se permitía bromear con Villarejo sobre Antonio García Ferreras —al que tildaba de «más hijo de puta que yo»— y acordaba con el ex comisario seguir hablando para pasarse información. «No me das el coñazo, hablamos y si hay alguna novedad que vayamos a sacar, te aviso», le dijo el presentador de Mañaneros al ex comisario en la grabación que publica hoy OKDIARIO. Este lunes, en directo en TVE, Ruiz había negado conocerle: «No nos hemos tomado ni un café. No nos hemos visto en la vida». El audio le deja como mentiroso.

La reacción de Ruiz llegó después de que Villarejo, a la salida de la Audiencia Nacional tras la primera sesión del juicio de la trama Kitchen, asegurara ante las cámaras que habían sido «buenos amigos». El presentador le interrumpió desde el plató de TVE, visiblemente alterado, para tacharle de «embustero» y negarle cualquier vínculo. Lo hizo con la contundencia de quien está seguro de que nadie puede desmentirle. Pero OKDIARIO tenía el audio de una conversación del año 2017 en la época en que Ruiz presentaba Las Mañanas de Cuatro:

José Manuel Villarejo: «Bueno, que no te doy más la lata».

Javier Ruiz: “No, no me das la lata. Hablemos el lunes, si quieres tanteamos, y si hay alguna novedad esta semana o alguna cosa que vayamos a sacar…”

Villarejo: «Perfecto, te lo agradezco. Oye, solamente una pregunta, macho. ¿Cómo consigues ir tan rápido cuando haces el programa?»

Ruiz: «Porque tengo a Ferreras enfrente que es más hijo de puta que yo». (Risas)

Villarejo: «Ah, porque tienes al Ferreras que es más hijo de puta que tú”.

Ruiz: (Risas)

Villarejo: «Antonio es un buen tipo … Yo lo poco que le conozco me parece un buen tipo … No sé la opinión que tú tienes de él … Pero tú eres muy rápido, macho … Me cuesta trabajo seguirte … Debe ser que con la edad, macho, ya no pillo …»

Ruiz: (Risas) «No, no, que va, que va …» (Risas)

Villarejo: «Pero digo cómo puedes encardinar tantas frases y tal y cual porque claro son todos flash mensajes que hay que ir con un puto pillamoscas de esos, caza mariposas, macho…»

Ruiz: «Eso digo yo … O corro yo o corre él …»

Dos hombres que, según el presentador de TVE, jamás se habían visto en la vida.