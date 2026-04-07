Los mejores memes de Javier Ruiz tras el audio de OKDIARIO que prueba que mintió al decir que no conocía a Villarejo

Javier Ruiz protagonizó este pasado lunes uno de los mayores ridículos de la temporada televisiva. El presentador de Mañaneros negó en directo haber tenido ningún tipo de contacto con el ex comisario José Manuel Villarejo, al que llegó a llamar «embustero» ante las cámaras de TVE. Horas después, OKDIARIO publicaba el audio que le dejaba retratado: en la grabación, Ruiz bromea con Villarejo sobre Antonio García Ferreras, del que dice que es «más hijo de puta» que él, y le dice sin ambages: «No me das el coñazo, hablamos y si hay alguna novedad que vayamos a sacar, te aviso». Las redes sociales no han tardado en responder.

Los memes e ironías se han multiplicado en Twitter a una velocidad que el propio Ruiz no hubiera podido «encardinar», por utilizar la expresión que el ex comisario empleó en la grabación para elogiar la rapidez del presentador. «¡Javieritooooo! ¡Que te han pillado! Que resulta que el embustero eres tú. Que sí que te hablabas con Villarejo», escribía un usuario. Otro apuntaba con más sorna: «Un día han tardado en sacarte la grabación. Ya hay que ser tonto, Javierito, para negar algo así sabiendo que Villarejo lo graba todo».

Uno de los comentarios más compartidos reproducía literalmente el arranque de la grabación para subrayar la magnitud de la mentira: «Javier Ruiz MIENTE y aquí está la prueba: ‘Bueno, te dejo, que ya no te doy más la lata’ / ‘No, para nada, no me das el coñazo’. ¿Es así cómo hablas con una persona que no conoces?». La pregunta, sin necesitar respuesta, lo resumía todo.

El meme más celebrado mostraba a Ruiz con el brazo en cabestrillo —imagen que paródica que recuerda el numerito de su pareja tras un altercado con un reportero en la calle— con el texto: «Javier Ruiz después de la hostia que le ha pegado en directo el comisario Villarejo». La imagen de su pareja, Sarah Santaolalla, luciendo una camiseta con el lema «Javier no conoce de nada a Villarejo» ha corrido también por las redes, aunque en sentido inverso al que ella pretendía: «Vaya pareja formáis la cabestrilla y tú, Javierito. Vaya dos linces», le respondían los usuarios.

Sois la pareja más ridícula de España. https://t.co/GxWx1pAA7L — Javi Cabello (@ciudadanoalt) April 7, 2026

Santaolalla, lejos de reconocer que su pareja mintió en directo, optó por presentarse como víctima y acusar a quienes informaron del audio de ejercer una campaña de desprestigio. «La maniobra es clara: tapar a sus colegas periodistas corruptos y desprestigiar a los que se atreven a denunciarlo», escribió. Las redes le devolvieron el argumento con celeridad: «Ay, Javierito. ¿Acaso no sabes que Villarejo lo graba todo? Te han pillado».