El Papa en el Bernabéu: de Juan Pablo II a León XIV

El estadio Santiago Bernabéu volverá a acoger un gran acto papal 44 años después de la histórica visita de Juan Pablo II. Este multitudinario encuentro, centrado especialmente en los jóvenes, servirá para recordar la imborrable cita de 1982 durante el primer viaje apostólico del pontífice a España; un acontecimiento que sigue latente en la memoria de toda una generación y que ahora cede el testigo a la esperada llegada de León XIV.

La huella imborrable del Papa en el Bernabéu en 1982

Para muchos madrileños, el regreso de un pontífice al coliseo blanco es un viaje directo a la nostalgia. Las calles aún guardan el recuerdo de aquel primer encuentro masivo con Juan Pablo II, una figura que trascendió lo religioso para convertirse en un icono histórico y personal.

«Yo era un niño, la recuerdo con muchísimo cariño porque le tengo como mi papá. Es el papa viajero, el papa que acabó con el comunismo», rememora emocionado un ciudadano. Para su generación, Juan Pablo II fue, sencillamente, «nuestro papa». En la memoria colectiva resuenan aún lemas de aquella visita como Testigos de esperanza y su característico Totus tuus, así como la profunda huella que dejó su despedida: «Me impactó mucho lo que dijo: ‘España, hasta siempre’».

Algunos recuerdan cómo sus padres los llevaron a la Castellana, viviendo un momento «súper emocionante». Otros siguieron su ruta paso a paso: «Fui a verlo primero a la Nunciatura y luego estuve en todos los actos que hizo. Vino al estadio Bernabéu y fue una maravilla; reunió a toda la capital y a toda España». Verlo pasar por la calle Serrano fue, en palabras de una devota, «un don y una gracia».

Un evento guiado por la familia

En esta ocasión, el acto central en el Bernabéu contará con unos maestros de ceremonias muy especiales: los reconocidos presentadores de televisión Patricia Pardo y Christian Gálvez. La conocida pareja de comunicadores, encargada de presentar el encuentro, asume el reto con una profunda convicción espiritual, destacando que su labor en el estadio trasciende lo estrictamente profesional.

«Nos sentimos absolutamente honrados y bendecidos con el reto que tenemos por delante. No vamos solo en calidad de conductores o presentadores, vamos como familia. El mensaje que nos han trasladado, que me parece lo más bonito de todo esto, es que quieren ver la figura de papá y mamá. Para eso estamos allí», explica el matrimonio.

Para Patricia y Christian, quienes aseguran tener a «Dios en el centro de su vida», la preparación se vive desde la gratitud, la perseverancia y, sobre todo, la humildad. Conscientes de la magnitud del evento, asumen su rol con naturalidad: «Al final, somos esos actores secundarios que hacen de puente entre la comunidad religiosa de Madrid y el sumo pontífice, intentando que todo esté normal. Nada más y nada menos».

La ilusión ante León XIV: «Alzad la mirada»

El puente entre 1982 y la actualidad se construye sobre una expectación renovada. Han pasado 15 años desde la última vez que un Papa pisó suelo español con Benedicto XVI, y la elección de Madrid como uno de los primeros destinos del pontificado de León XIV ha multiplicado el entusiasmo.

Entre los fieles, hay quienes sienten una conexión especial con el Santo Padre. «Estudié en los agustinos del Escorial y él es agustino. Para mí, espero que sea un éxito», señala un voluntario de la visita papal. La ilusión es la misma «de cuando eres pequeño», potenciada por el lema de esta visita, Alzad la mirada, que «ya de entrada ayuda muchísimo».

Ante la inminente llegada al Bernabéu, los ciudadanos auguran un evento que estará a la altura de la historia del estadio y de la ciudad. Esperan vivirlo «igual o mejor» que hace 44 años, convencidos de que el despliegue actual, sostenido por «mucho amor y muchos voluntarios», logrará que el estadio vuelva a vibrar, en palabras de un asistente, «bueno, bueno… ¡a tope!».