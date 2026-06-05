La calle opina sobre el ‘interés’ de Sánchez por León XIV: «El Papa debería hablar de la corrupción»

La histórica visita del Papa León XIV a España aterriza en un escenario marcado por la tensión política que afecta al PSOE y al Gobierno. La calle exige al pontífice no limitarse a decir cosas cristianas: «Tiene que involucrarse en política». Ante los escándalos de corrupción, el debate ha saltado a la calle: ¿debería el pontífice aprovechar su influencia mundial para pronunciarse públicamente sobre la corrupción y exigir ejemplaridad, o su papel le obliga a mantenerse al margen de la política nacional?

Mientras las instituciones y los fieles ultiman los detalles para recibir a Robert Francis Prevost, en las calles de Madrid resuena una pregunta incómoda. La coincidencia del viaje papal con un tenso clima político ha generado diversas opiniones entre los madrileños acerca del verdadero papel que debe ejercer la Iglesia ante los asuntos de Estado.

Exigen al Papa firmeza ante la corrupción

Para una parte significativa de los entrevistados a pie de calle, la investidura papal conlleva una responsabilidad frente a las injusticias políticas. Quienes defienden una postura activa argumentan que León XIV no puede ignorar el contexto del país.

«Yo creo que sí que tiene que involucrarse más en estas cosas, no siempre decir cosas cristianas, sino entrar en la política que estamos viviendo en todos los países», reclama con contundencia un ciudadano, que considera fundamental que el Papa dé su opinión sobre la actualidad.

Esta visión del pontífice es compartida por otros ciudadanos. «Creo que los papas siempre deben hacer alusión a los problemas del mundo y dar como una guía moral con respecto a eso», señalan. En esta misma línea, otro entrevistado subraya que la institución «está obligada» a alzar la voz: «La línea religiosa debe necesariamente apuntar y subrayar sobre esa degradación y sancionar todo ese tipo de actitudes, para efecto de que el mundo viva en paz, en tranquilidad, sin corrupción y con equidad».

La defensa de la neutralidad papal en la política

En el lado opuesto, numerosos ciudadanos prefieren trazar una línea roja entre la religión y las instituciones públicas. Para ellos, cualquier declaración sobre los escándalos que salpican al entorno socialista supondría una injerencia inaceptable.

«El Papa no debería inmiscuirse en cosas de la política, debe ser neutral para todos», sentencia una mujer de forma tajante. Otros, aun valorando las palabras del pontífice, apelan a la separación de poderes: «En términos generales, sí podría hablar, pero yo soy partidario de un Estado laico. Mientras no entren en formas de gobierno o en entrometerse con el Gobierno, perfecto».

«Un marrón que no le conviene al Papa»

Más allá de lo que debería hacer el Papa León XIV ante la corrupción en el plano teórico, la mayoría de los ciudadanos coincide en lo que realmente terminará ocurriendo: el silencio diplomático. El pragmatismo impera entre los encuestados, que asumen que la diplomacia vaticana evitará cualquier roce directo con el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

«Yo creo que debería, pero no creo que lo haga porque sería meterse en un marrón que no le conviene», resume a la perfección un madrileño, capturando el sentir de gran parte de la población.

La cautela diplomática parece ser la opción más segura para los ciudadanos, que descartan ver al Papa León XIV pronunciándose sobre la corrupción del entorno del Gobierno de Pedro Sánchez. «A lo mejor ni se le va a ocurrir hablar de los escándalos. No le conviene nada hablar de ciertos temas, y no creo que toque mucho ese tema», concluye otro entrevistado, dejando claro que la condena a la corrupción política brillará por su ausencia durante las 96 horas de visita papal.