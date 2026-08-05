La situación en China preocupa: el desarrollo de la IA está obligando a personas con títulos universitarios a aceptar trabajos de baja categoría

El desarrollo de la IA está obligando a personas con estudios universitarios a aceptar trabajos de baja categoría en China. La peor de nuestras pesadillas se cumple y lo hace de tal forma que tocará estar preparados para un cambio de tendencia esencial. En estos días en los que tenemos que ver llegar una situación cambiante en el mercado laboral que es cada vez más y más exigente. La situación en China preocupa al resto del mundo y puede ser la antesala de algo más.

La Inteligencia Artificial está causando estragos en todo el mundo, en especial, si descubrimos que estaremos ante un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará marcando la diferencia. Es hora de conocer los pros y los contras de un sistema que hace que algunos trabajos se queden en nada, en especial, si descubrimos que una máquina puede hacer lo mismo que una persona, por un coste de 0 euros. El precio de la mano humana ha quedado relegado a la nada, si nos fijamos en este tipo de detalles que tenemos en mente.

Preocupa la situación en China

China se prepara para lo peor, con una población que va en aumento y que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Lo que tenemos por delante es un marcado cambio que, sin duda alguna, acabará siendo el que se extienda al resto del mundo.

Que un mercado laboral tan complejo como el chino que hoy en día dispone de las fábricas de medio mundo esté en crisis, es un drama en mayúsculas. Sobre

todo si tenemos en consideración que estaremos ante un cambio de tendencia que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos tener en mente.

Esta situación que parece que se extiende por momentos, nos hace plantearnos cómo funciona una IA que podría acabar siendo la que nos dará una de cal y otra de arena.

Los jóvenes que intentan trabajar de lo suyo en una China cada vez más industrializada, parece que se topan de lleno con la dificultad de poder encontrar un trabajo cualificado y bien pagado. La IA ha acabado asumiendo algunos roles propios de las personas y lo ha hecho de tal forma que nos obliga a prepararnos para lo peor.

El desarrollo de la IA está obligando a personas con títulos universitarios a aceptar trabajos de baja categoría

Personas con títulos universitarios deben aceptar trabajos de baja categoría, la IA se está desarrollando de tal forma que aleja a estos trabajadores de su relación optima con el mundo laboral. Los relega a un segundo plano a un trabajo peor pagado y lo hace por un motivo de peso.

Desde el blog del Ministerio de la transformación digital nos explican en un reciente artículo cómo ha cambiado el trabajo también en España: «El Fondo Monetario Internacional lo ha señalado recientemente: la Inteligencia Artificial afectará a un 40% de los puestos de trabajo en todo el mundo, tanto remplazando unos como complementando y creando otros nuevos. La irrupción de la IA en el mundo laboral ha facilitado que algunas tareas que antes requerían de la intervención humana, ahora se realicen de forma más automática. Además, como advierte este mismo organismo internacional, frente a otros procesos de automatización vividos en décadas pasadas, la era de la IA viene también a transformar puestos de trabajo de alta preparación o cualificación (high skilled job). Asimismo, este documento expone que el impacto de la IA en el trabajo será diferente según el nivel de desarrollo del país. Así, será mayor en el caso de economías avanzadas, donde se prevé que hasta 6 de cada 10 empleos se vean condicionados por esta tecnología. En el caso de economías emergentes, llegará hasta un 40% y, en países de bajos ingresos, se reflejará en un 26% de los empleos. Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), también advierte en su informe ‘Generative AI and Jobs: A global analysis of potential effects on job quantity and quality’ que los efectos de la llegada de la IA a los puestos administrativos afectarán en particular a las mujeres, debido a la alta tasa de empleo femenino en este sector laboral. En el caso español, según cifras del pasado año, no sólo se observa la influencia de la IA en los puestos de trabajo, sino que aflora la dificultad de conseguir personas con formación especializada. Según el informe sobre el talento en inteligencia artificial elaborado por Indesia, el pasado año un 20% de las ofertas de empleo relacionadas con datos e Inteligencia Artificial no se cubrió por falta de profesionales con especialización».

Siguiendo con la misma explicación: «A pesar de que uno de los mayores temores de la llegada de esta tecnología al mundo laboral es la destrucción del empleo, las últimas cifras publicadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), apuntan a un escenario bastante más halagüeño. En concreto, este organismo prevé que la IA complementará puestos de trabajo en lugar de destruirlos. Randstad ha publicado recientemente un informe sobre la evolución de los últimos dos años con una visión a futuro hasta 2033. El documento apunta que los sectores más afectados serán los empleos ligados al comercio, la hostelería y el transporte. Entre aquellos empleos que permanecerán sin apenas afección, se encuentran la agricultura, ganadería y pesca, las actividades asociativas, las industrias extractivas o la construcción. Y, por último, un tercer grupo, en el que se encuentran los sectores laborales en los que habrá creación de perfiles nuevos. En este caso, se encuentran las empresas de programación y consultoría, las científicas y técnicas, las telecomunicaciones y los medios de comunicación y las publicaciones. Más allá de los desarrolladores de software, entre los nuevos puestos de trabajo que está trayendo la inteligencia artificial, encontraremos alguno que van desde expertos en procesamiento del lenguaje natural o ingenieros de AI Prompt (expertos en hacer las preguntas necesarias para conseguir que aplicaciones de IA generativa ofrezcan un resultado específico) hasta auditores de algoritmos o incluso artistas. En definitiva, aunque todavía es pronto para señalar qué tipo de empleos exactos son los más influenciados, las organizaciones apuntan un dato: a mayor probabilidad de automatización de los procesos ligados al puesto de trabajo, existe una mayor afección de la IA a la hora de transformar o modificar ese perfil laboral».