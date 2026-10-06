Milei anuncia un viaje a España el 19 de octubre para participar en la campaña electoral

El presidente de Argentina, Javier Milei, vuelve a España en el que será su séptimo viaje a nuestro país desde que asumió la Presidencia; será el próximo 19 de octubre, en plena campaña electoral. El mandatario argentino ha confirmado este lunes a su gabinete ministerial en una reunión de la Casa Rosada que viajará ese día a Madrid para «unirse a actividades de campaña». Este anuncio se produce tras la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre anunciada por el presidente español, Pedro Sánchez.

Durante la reunión de gabinete argentino celebrada en la Casa Rosada, el Ejecutivo abordó, entre otros asuntos, el adelanto electoral en España y los resultados de la primera vuelta de los comicios en Brasil.

Según fuentes del Gobierno argentino recogidas por varios medios locales, Javier Milei ha decidido viajar a Madrid para participar en «diversas actividades electorales» aún por detallar.

Se prevé que durante la estancia aproveche la ocasión para elevar sus críticas contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, como hace habitualmente, y para ofrecer su respaldo a formaciones afines españolas: es previsible, por tanto, que preste su apoyo especial a Santiago Abascal, líder de Vox y con quien mantiene una relación cercana y una mayor sintonía ideológica.

Desde que asumió la Presidencia argentina a finales de 2023, Milei ha realizado seis viajes a España, en los que se reunió con el líder de Vox, Santiago Abascal, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, entre otros políticos conservadores, pero nunca con Sánchez, a quien ha cuestionado públicamente en reiteradas ocasiones.

El último viaje del presidente argentino a España fue a finales de junio pasado, invitado por la Universidad de San Pablo CEU y para reunirse con directivos de empresas españolas. En esa ocasión, volvió a reunirse con Abascal.