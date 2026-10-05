Francia ya disfruta de la ‘brujería’ de Zidane tras una remontada express contra Bélgica

Francia dio un golpe sobre la mesa en el grupo 4 de la División A de la Liga de Naciones. El equipo galo confirmó su primera posición del mismo al sumar 10 puntos de 12 posibles en esta ventana tras una victoria contra Bélgica. Los visitantes fueron por delante 75 minutos, pero Zidane apareció con su manija mágica para firmar una de sus clásicas remontadas ya vistas en el Real Madrid.

El seleccionador francés disfrutó con los goles de Doué, Cherki y Olisé por partida doble, quienes en apenas 15 minutos establecieron el 4-1 definitivo y dieron la vuelta al gol inicial de Lukebakio. El técnico belga Mark van Bommel fue víctima del embrujo de un Zidane que guio a Francia hasta un triunfo balsámico y eso que no pudo contar con Mbappé.

A falta de dos jornadas para el final, todo parece encarrilado para que Francia se clasifique para los cuartos de final de la Liga de Naciones. Con ganar a una Turquía ya eliminada en la última jornada les bastaría, aunque a buen seguro que Zidane quiere ser primera de grupo. Esa suerte se la jugará en casa de Italia el próximo 12 de noviembre a buen seguro, pero en los bleus ya empiezan a conocer cómo se las gasta Zizou.

Los transalpinos vencieron por 3-1 a Turquía en esta misma jornada sumando siete puntos en el grupo por los seis de Bélgica o el cero que llevan los turcos. Por cierto que Arda Güler no pudo disputar ningún minuto con la selección otomana, que ha quedado completamente arrasada en esta Liga de Naciones. Italia se impuso gracias a los goles de Scamacca, Calafiori y Esposito.