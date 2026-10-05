Maribel Verdú destapa en ‘El Hormiguero’ su peor momento: «Llevaba dos años y pico y no trabajaba»

Carmen Maura y Maribel Verdú han abierto la semana de ‘El Hormiguero’ para hablar de la segunda temporada de Furia, la serie de HBO Max que estrena nuevos episodios el 9 de octubre. La ficción sigue a varias mujeres atrapadas en un sistema en el que cualquier cosa puede convertirse en un espectáculo lucrativo, y que tendrán que enfrentarse a un entorno cada vez más hostil con la furia como arma principal.

Se cumplen 20 años del estreno de El laberinto del fauno, la película de Guillermo del Toro nominada a los Premios Óscar y que supuso un antes y un después en la carrera de Maribel Verdú. La actriz, entrevistada en El Hormiguero junto a Carmen Marua este lunes 5 de octubre para presentar la serie Furia, ha confesado que, antes de que el papel en aquella película de éxito, vivió una de sus peores etapas profesionales a pesar de ser una de las actrices más populares de nuestro país.

«Llevaba dos años y pico y no trabaja. Te comes mucho la cabeza, piensas que igual habrá que dedicarse a otra cosa, pero los que hacemos esto, al menos en mi caso, no sabemos hacer otra cosa. Me ayudaban mis perritos, mis paseos por El Retiro. Fue una época dura, pero de la que aprendí muchísimo, que puedo con todo, casi todo», ha confesado Verdú ante Pablo Motos en el programa de Antena 3.

El peor rodaje de Maribel Verdú

Pero, además, Verdú ha confesado cuál ha sido uno de los rodajes más difíciles de su vida. Fue el de la película Tetro, que rodó hace más de 15 años dirigida por Francis Ford Coppola.

La actriz ha apuntado directamente a Vicent Gallo, su partner en la película, como causante de su malestar durante el rodaje que llevó a cabo en Argentina: «Fue por el actor que tenía enfrente. Los hay que trabajan para ellos mismos y que ni te miran».