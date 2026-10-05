CCOO y UGT convocan una huelga general por la vivienda para hacerle la campaña electoral a Sánchez

Los sindicatos CCOO y UGT han acordado este lunes de manera inesperada la convocatoria de una huelga general de 24 horas justo antes de la convocatoria electoral con el objetivo de «reivindicar salarios dignos y garantizar el acceso a una vivienda digna», una medida que deberá ser ratificada por sus respectivos órganos máximos de dirección.

Las centrales sindicales dan este paso precisamente tras el rechazo en el Congreso de los Diputados a los reales decretos-leyes sobre vivienda el pasado viernes y en el mismo día que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez comunicaba el adelanto electoral.

Ante esta situación, han decidido incorporar a toda prisa las reivindicaciones del ámbito laboral a las movilizaciones sociales, en confluencia con movimientos de inquilinos y asociaciones vecinales para cargar contra la oposición.

La fecha definitiva de la jornada de paro de 24 horas se perfilará de forma conjunta con estas plataformas sociales y el Sindicato de Inquilinas, con el objetivo de movilizar a las personas trabajadoras para secundar este paro general de 24 horas, por el derecho a la vivienda y salarios dignos para pagarla.

«Las manifestaciones del pasado fin de semana han mostrado la fuerza de esa demanda, y la respuesta debe construirse entre todas las organizaciones que la sostienen», argumentan las fuentes sindicales.

Los sindicatos enmarcan esta protesta en sus demandas para el VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) -donde plantean subidas salariales de entre el 4% y el 7% con cláusulas de revisión- y en su Decálogo por el derecho a la vivienda, que exige un pacto social, la limitación de alquileres, la creación de un parque público de viviendas protegida «y permanente» y la aplicación «efectiva» de la Ley por el Derecho a la Vivienda en todos los territorios.

Sin embargo, tras ocho años de legislatura, ambos sindicatos han decidido sumar fuerzas para paralizar el país justo antes de las elecciones que amenazan con sacar a Sánchez de Moncloa.

Con esta convocatoria, CCOO y UGT apelan a las organizaciones empresariales que desbloqueen la negociación colectiva y aseguren retribuciones que cubran bienes básicos y a las administraciones públicas con competencias en la materia que apliquen de forma efectiva la legislación sobre la vivienda.